Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Live di RCTI!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |04:05 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Live di RCTI!
Persib Bandung akan menantang Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Dragon Solar Park, Ratchaburi, Thailand pada Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB dan live di RCTI dan GTV.

1. Optimistime Layvin Kurzawa Antar Persib Bandung Sabet Kemenangan

Pemain Persib Bandung Layvin Kurzawa mengatakan timnya akan berusaha menampilkan performa terbaik sepanjang 90 menit permainan. Sebab, Persib Bandung Ingin membawa pulang tiga poin dari laga tersebut.

Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

Laga malam ini juga berpotensi menjadi debut Kurzawa bersama Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Ia terpantau berlatih serius setelah kurang lebih dua minggu berada di skuad Persib Bandung.

"(Target) kami memenangkan pertandingan ini, tampil dengan mentalitas yang bagus dan tidak kebobolan. Dan kami bisa mencetak gol sesuai dengan apa yang kita inginkan," kata Kurzawa, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung.

2. Kurzawa Belum Tahu Kekuatan Ratchaburi FC

Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mengatakan ia tidak punya gambaran detail terkait kekuatan dan kelemahan Ratchaburi FC. Menurut Kurzawa, Ratchaburi FC akan memberikan perlawanan ketat untuk Persib Bandung karena tidak mau kehilangan poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/261/3200887/persib_bandung-48TQ_large.jpg
Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Layvin Kurzawa dan Sergio Castel Starter?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/261/3200882/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-2nwO_large.jpg
Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/261/3200881/layvin_kurzawa-XPMS_large.jpg
Layvin Kurzawa Starter saat Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025- 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/261/3200866/adam_alis-K63g_large.jpg
Pantang Pulang Tanpa Poin, Adam Alis Tegaskan Persib Bandung Siap Menggila di Markas Ratchaburi FC
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/09/11/1675337/perkuat-liga-futsal-indonesia-kfi-resmi-rekrut-jose-tirado-dari-klub-elite-eropa-ae-palma-hyn.jpg
Perkuat Liga Futsal Indonesia, KFI Resmi Rekrut Jose Tirado dari Klub Elite Eropa AE Palma
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/kiper_cremonese_emil_audero_mulyadi.jpg
Cremonese Terpuruk Lagi, Pelatih Sentil Pertahanan Emil Audero Cs
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement