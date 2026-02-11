Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Dragon Solar Park, Ratchaburi, Thailand pada Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB dan live di RCTI dan GTV.

1. Optimistime Layvin Kurzawa Antar Persib Bandung Sabet Kemenangan

Pemain Persib Bandung Layvin Kurzawa mengatakan timnya akan berusaha menampilkan performa terbaik sepanjang 90 menit permainan. Sebab, Persib Bandung Ingin membawa pulang tiga poin dari laga tersebut.

Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

Laga malam ini juga berpotensi menjadi debut Kurzawa bersama Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Ia terpantau berlatih serius setelah kurang lebih dua minggu berada di skuad Persib Bandung.

"(Target) kami memenangkan pertandingan ini, tampil dengan mentalitas yang bagus dan tidak kebobolan. Dan kami bisa mencetak gol sesuai dengan apa yang kita inginkan," kata Kurzawa, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung.

2. Kurzawa Belum Tahu Kekuatan Ratchaburi FC

Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mengatakan ia tidak punya gambaran detail terkait kekuatan dan kelemahan Ratchaburi FC. Menurut Kurzawa, Ratchaburi FC akan memberikan perlawanan ketat untuk Persib Bandung karena tidak mau kehilangan poin.