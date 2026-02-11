JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Dragon Solar Park, Ratchaburi, Thailand pada Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB dan live di RCTI dan GTV.
Pemain Persib Bandung Layvin Kurzawa mengatakan timnya akan berusaha menampilkan performa terbaik sepanjang 90 menit permainan. Sebab, Persib Bandung Ingin membawa pulang tiga poin dari laga tersebut.
Laga malam ini juga berpotensi menjadi debut Kurzawa bersama Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Ia terpantau berlatih serius setelah kurang lebih dua minggu berada di skuad Persib Bandung.
"(Target) kami memenangkan pertandingan ini, tampil dengan mentalitas yang bagus dan tidak kebobolan. Dan kami bisa mencetak gol sesuai dengan apa yang kita inginkan," kata Kurzawa, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung.
Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mengatakan ia tidak punya gambaran detail terkait kekuatan dan kelemahan Ratchaburi FC. Menurut Kurzawa, Ratchaburi FC akan memberikan perlawanan ketat untuk Persib Bandung karena tidak mau kehilangan poin.