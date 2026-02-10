Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

3 Pemain Persib Bandung yang Akan Debut di AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Eks Bintang PSG!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |18:19 WIB
Persib Bandung siap hadapi Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung siap hadapi Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
RATCHABURI Persib Bandung membawa misi besar dalam lawatannya ke Thailand untuk menghadapi Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026. Pertandingan yang akan digelar di Dragon Solar Park, Rabu 11 Februari 2026 malam pukul 19.15 WIB ini, diprediksi menjadi panggung perdana bagi tiga penggawa anyar Maung Bandung.

Persib Bandung datang ke Thailand dengan kepercayaan diri tinggi. Maung Bandung memiliki catatan apik melawan tim asal Negeri Gajah Putih musim ini, termasuk dua kemenangan atas Bangkok United di fase grup.

Selain itu, Persib juga pernah menahan imbang Ratchaburi FC dalam laga uji coba pramusim di Bangkok. Meski begitu, tantangan besar tetap mengintai.

Tak heran pelatih Bojan Hodak memboyong 22 pemain dalam rombongan kali ini. Meski kehilangan beberapa pilar kunci seperti Marc Klok, Beckham Putra, dan Julio Cesar akibat masalah kebugaran, kehadiran wajah-wajah baru di bursa transfer paruh musim memberikan suntikan kekuatan segar bagi sang juara bertahan Super League tersebut. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pemain Persib Bandung yang Akan Debut di AFC Champions League 2 2025-2026:

1. Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung
Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung

Nama paling mentereng dalam daftar ini adalah Layvin Kurzawa. Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) ini sebenarnya sudah masuk dalam line-up saat Persib membungkam Malut United pekan lalu, namun ia hanya duduk di bangku cadangan.

Menjelang laga kontra Ratchaburi, Kurzawa menyatakan kesiapannya untuk tampil habis-habisan. Ia menegaskan targetnya adalah membawa Persib menang tanpa kebobolan alias clean sheet.

 

