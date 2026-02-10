Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026, Live di RCTI!

NA MUANG – Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026 sudah diketahui. RCT akan menayangkan live untuk Anda!

Laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung itu merupakan leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu 11 Februari 2026 pukul 19.15 WIB.

1. Hasil Positif

Jelang duel, kedua kesebelasan sama-sama menuai hasil positif. Ratchaburi mengalahkan Muangthong United 3-2. Sedangkan, Persib menang atas Malut United dengan skor 2-0.

Bedanya, Ratchaburi terakhir main pada Minggu 1 Februari 2026 di kandang sendiri. Sementara, Persib baru bertanding pada Jumat 6 Februari 2026 sehingga memiliki waktu persiapan lebih sedikit.

Ditambah lagi, Persib harus terbang ke Thailand. Alhasil, waktu istirahat untuk pemulihan serta persiapan lainnya menjadi lebih singkat.

Ratchaburi pun sedikit diunggulkan karena faktor istirahat yang lebih panjang dan berlaga sebagai tuan rumah. Namun, Persib tak bisa dianggap enteng.