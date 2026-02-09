Advertisement
Arne Slot Dipecat Liverpool Setelah Kalah 1-2 dari Manchester City di Liga Inggris 2025-2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |06:02 WIB
Posisi Arne Slot sebagai pelatih Liverpool tetap aman meski kalah 1-2 dari Manchester City. (Foto: Laman resmi Liverpool)
Posisi Arne Slot sebagai pelatih Liverpool tetap aman meski kalah 1-2 dari Manchester City. (Foto: Laman resmi Liverpool)
ARNE Slot dipecat Liverpool setelah kalah 1-2 dari Manchester City di lanjutan pekan ke-25 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Anfield pada Senin (9/2/2026) dini hari WIB? Menurut jurnalis Inggris David Lynch, posisi Arne Slot sebagai pelatih Liverpool masih aman sekalipun kalah 1-2 dari Manchester City.

“Posisi pelatih Liverpool Arne Slot diyakini masih aman sekarang, sekalipun baru saja kalah di kandang dari Manchester City,” kata David Lynch, Okezone mengutip dari media Inggris Give Me Sport, Senin (9/2/2026).

1. Liverpool Unggul Lebih Dulu atas Manchester City

Liverpool sejatinya unggul lebih dulu atas Manchester City di menit 74. Saat itu tendangan bebas yang dilepaskan Dominik Szoboszlai meluncur mulus ke gawang Manchester City kawalan Gianluigi Donnarumma.

Liverpool kalah 1-2 dari Manchester City. (Foto: X/@LFC)
Liverpool kalah 1-2 dari Manchester City. (Foto: X/@LFC)

Sayangnya, setelah gol itu, para pemain The Reds -julukan Liverpool- kehilangan fokus. Akibatnya, The Citizens -julukan Manchester City- berbalik unggul 2-1 lewat gol Bernardo Silva di menit 84 dan eksekusi penalti Erling Haaland (90+2’).

Manchester City bahkan hampir menang 3-1 jika saja gol Rayan Cherki di ujung laga disahkan wasit. Setelah mengecek Video Asisstant Referee (VAR), wasit membatalkan gol itu karena Dominik Szoboszlai dinilai melanggar Erling Haaland sebelum terciptanya gol.

Alhasil, Dominik Szoboszlai diberi kartu merah oleh wasit dan gol Rayan Cherki dianulir. Ketiadaan Dominik Szoboszlai dalam beberapa laga ke depan membuat Liverpool kehilangan pemain berkualitas yang dikenal andal melepaskan bola-bola ajaib.

 

