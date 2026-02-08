Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2025-2026: Arsenal vs Sunderland 3-0, Wolves vs Chelsea 1-3

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |00:20 WIB
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Arsenal vs Sunderland 3-0, Wolves vs Chelsea 1-3
Suasana laga Arsenal vs Sunderland di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Premier League)
A
A
A

LONDON – Sebanyak lima laga menarik matchday ke-25 Liga Inggris 2025-2026 baru saja berakhir pada Sabtu (7/2/2026) malam WIB. Sebut saja seperti Arsenal sukses memperlebar jarak di puncak klasemen usai menghajar Sunderland 3-0, hingga bintang Chelsea, Cole Palmer, mengukir sejarah baru lewat torehan golnya yang luar biasa saat bantu The Blues menang 3-1 atas Wolverhampton Wanderers.

1. Dominasi Meriam London dan Rekor Cole Palmer

Arsenal semakin nyaman di posisi pertama Liga Inggris 2025-2026 setelah melibas Sunderland dengan skor telak 3-0 di Emirates Stadium. Meski tanpa Bukayo Saka dan Martin Odegaard yang cedera, pasukan Mikel Arteta tampil klinis.

Wolves vs Chelsea. (Foto: Premier League)
Wolves vs Chelsea. (Foto: Premier League)

Martin Zubimendi membuka keunggulan di akhir babak pertama, sebelum pemain pengganti Viktor Gyokeres menjadi bintang dengan memborong dua gol di paruh kedua. Kemenangan ini membuat The Gunners kini unggul sembilan poin atas rival terdekatnya, Manchester City.

Di tempat lain, Cole Palmer mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak tiga kali hat-trick di babak pertama dalam sejarah Premier League. Trigol Palmer membawa Chelsea menang 3-1 atas Wolves, sekaligus menjaga rekor sempurna pelatih baru mereka, Liam Rosenior, dengan empat kemenangan beruntun. Chelsea kini membayangi Manchester United di posisi kelima dengan selisih hanya satu poin.

2. Nasib Berbeda Tim Papan Atas dan Zona Degradasi

Kejutan terjadi di Vitality Stadium saat kandidat juara Aston Villa tertahan 1-1 oleh tuan rumah Bournemouth. Gol Morgan Rogers sempat membawa Villa unggul, namun pemain baru The Cherries, Rayan, menggagalkan kemenangan tim tamu lewat gol penyeimbangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/45/3200317/manchester_united_vs_tottenham_hotspur-fuhT_large.jpg
Hasil Manchester United vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2025-2026: Setan Merah Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/45/3200174/manchester_united_dihadapkan_pada_tren_buruk_jelang_menghadapi_tottenham_hotspur_di_pekan_ke_25_liga_inggris_2025_2026-LVu1_large.jpeg
Michael Carrick Pede Manchester United Akhiri Tren Negatif Lawan Tottenham Hotspur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/45/3200080/jadwal_arsenal_vs_manchester_city_di_womens_super_league_2025_2026-lQZT_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Arsenal vs Manchester City di Women Super League 2025-2026, Saksikan di VISION+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/45/3198976/manchester_united_vs_fulham-pvMY_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester United 3-2 Fulham, Aston Villa 0-1 Brentford
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/07/51/1674553/tenis-indonesia-ungguli-togo-20-di-playoff-piala-davis-2026-xiq.webp
Tenis Indonesia Ungguli Togo 2-0 di Playoff Piala Davis 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/05/moh_zaki_ubaidillah.jpg
Jadwal dan Susunan Pemain Indonesia Vs Jepang di Semifinal BATC 2026 Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement