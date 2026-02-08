Hasil Liga Inggris 2025-2026: Arsenal vs Sunderland 3-0, Wolves vs Chelsea 1-3

LONDON – Sebanyak lima laga menarik matchday ke-25 Liga Inggris 2025-2026 baru saja berakhir pada Sabtu (7/2/2026) malam WIB. Sebut saja seperti Arsenal sukses memperlebar jarak di puncak klasemen usai menghajar Sunderland 3-0, hingga bintang Chelsea, Cole Palmer, mengukir sejarah baru lewat torehan golnya yang luar biasa saat bantu The Blues menang 3-1 atas Wolverhampton Wanderers.

1. Dominasi Meriam London dan Rekor Cole Palmer

Arsenal semakin nyaman di posisi pertama Liga Inggris 2025-2026 setelah melibas Sunderland dengan skor telak 3-0 di Emirates Stadium. Meski tanpa Bukayo Saka dan Martin Odegaard yang cedera, pasukan Mikel Arteta tampil klinis.

Wolves vs Chelsea. (Foto: Premier League)

Martin Zubimendi membuka keunggulan di akhir babak pertama, sebelum pemain pengganti Viktor Gyokeres menjadi bintang dengan memborong dua gol di paruh kedua. Kemenangan ini membuat The Gunners kini unggul sembilan poin atas rival terdekatnya, Manchester City.

Di tempat lain, Cole Palmer mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak tiga kali hat-trick di babak pertama dalam sejarah Premier League. Trigol Palmer membawa Chelsea menang 3-1 atas Wolves, sekaligus menjaga rekor sempurna pelatih baru mereka, Liam Rosenior, dengan empat kemenangan beruntun. Chelsea kini membayangi Manchester United di posisi kelima dengan selisih hanya satu poin.

2. Nasib Berbeda Tim Papan Atas dan Zona Degradasi

Kejutan terjadi di Vitality Stadium saat kandidat juara Aston Villa tertahan 1-1 oleh tuan rumah Bournemouth. Gol Morgan Rogers sempat membawa Villa unggul, namun pemain baru The Cherries, Rayan, menggagalkan kemenangan tim tamu lewat gol penyeimbangnya.