Jadwal dan Link Live Streaming Arsenal vs Manchester City di Women Super League 2025-2026, Saksikan di VISION+!

JADWAL dan link live streaming Arsenal vs Manchester City di Women Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di artikel ini. Persaingan Womens Super League 2025-2026 kembali memanas mempertemukan Arsenal yang akan menjamu Manchester City dalam match yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 8 Februari 2026 pukul 18.50 WIB, dan dapat disaksikan live streaming tersedia di VISION+, klik di sini.

1. Ujian Berat bagi Arsenal

Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Arsenal yang berusaha menjaga momentum di jalur persaingan gelar. Hingga pekan ke-14, Manchester City tampil sangat dominan dengan memuncaki klasemen sementara dengan mengoleksi 39 poin hasil dari 13 kemenangan dan 1 kekalahan.

Sementara itu, Arsenal berada di posisi empat besar dengan raihan 26 poin dari 13 pertandingan. The Gunners masih berpeluang memperketat persaingan papan atas, namun kekalahan dari Manchester City bisa membuat jarak poin semakin melebar. Karena itu, laga ini menjadi krusial bagi Arsenal untuk tetap menjaga asa dalam perburuan gelar musim ini.

Dari sisi performa, Manchester City juga datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat tren positif dalam beberapa laga terakhir. Sebaliknya, Arsenal dituntut tampil solid dan konsisten, terutama saat menghadapi pemuncak klasemen yang dikenal tajam di lini serang dan disiplin dalam bertahan.

2. Jadwal Arsenal vs Manchester City di Women Super League 2025-2026

Hari/Tanggal: Minggu, 8 Februari 2026

Waktu: 18.50 WIB

Channel: beIN Sports 2

Live Streaming: VISION+ (klik di sini)