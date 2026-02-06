Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal dan Link Live Streaming Arsenal vs Manchester City di Women Super League 2025-2026, Saksikan di VISION+!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |16:55 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Arsenal vs Manchester City di Women Super League 2025-2026, Saksikan di VISION+!
Arsenal akan menjamu Manchester City di lanjutan Womens Super League 2025-2026. (Foto: VISION+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Arsenal vs Manchester City di Women Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di artikel ini. Persaingan Womens Super League 2025-2026 kembali memanas mempertemukan Arsenal yang akan menjamu Manchester City dalam match yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 8 Februari 2026 pukul 18.50 WIB, dan dapat disaksikan live streaming tersedia di VISION+, klik di sini.

1. Ujian Berat bagi Arsenal

Jadwal Arsenal vs Manchester City di Womens Super League 2025-2026 .jpg

Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Arsenal yang berusaha menjaga momentum di jalur persaingan gelar. Hingga pekan ke-14, Manchester City tampil sangat dominan dengan memuncaki klasemen sementara dengan mengoleksi 39 poin hasil dari 13 kemenangan dan 1 kekalahan.

Sementara itu, Arsenal berada di posisi empat besar dengan raihan 26 poin dari 13 pertandingan. The Gunners masih berpeluang memperketat persaingan papan atas, namun kekalahan dari Manchester City bisa membuat jarak poin semakin melebar. Karena itu, laga ini menjadi krusial bagi Arsenal untuk tetap menjaga asa dalam perburuan gelar musim ini.

Dari sisi performa, Manchester City juga datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat tren positif dalam beberapa laga terakhir. Sebaliknya, Arsenal dituntut tampil solid dan konsisten, terutama saat menghadapi pemuncak klasemen yang dikenal tajam di lini serang dan disiplin dalam bertahan.

2. Jadwal Arsenal vs Manchester City di Women Super League 2025-2026

Hari/Tanggal: Minggu, 8 Februari 2026

Waktu: 18.50 WIB

Channel: beIN Sports 2

Live Streaming: VISION+ (klik di sini)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/45/3198976/manchester_united_vs_fulham-pvMY_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester United 3-2 Fulham, Aston Villa 0-1 Brentford
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/45/3198833/hasil_liverpool_vs_newcastle_united_di_liga_inggris_2025_2026_lfc-SQF6_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Liverpool Bantai Newcastle United 4-1, Chelsea Susah Payah Menang atas West Ham United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/45/3198751/bruno_fernandes-HdCZ_large.jpg
Rumor Hengkang Bruno Fernandes Memanas, Michael Carrick Pasang Badan untuk sang Kapten Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/45/3198829/simak_hasil_tiga_laga_liga_inggris_2025_2026_yang_digelar_sabtu_31_januari_malam_wib-aIEY_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Leeds United vs Arsenal 0-4, Brighton Ditahan Everton 1-1
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/06/51/1674117/hasil-batc-2026-thalita-wiryawan-kalah-tim-putri-indonesia-tertinggal-dari-thailand-01-kcw.jpg
Hasil BATC 2026: Thalita Wiryawan Kalah, Tim Putri Indonesia Tertinggal dari Thailand 0-1Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/06/erick_thohir_ketiga_kanan_bertemu_dengan_para_el.jpg
Agenda IOC di Milan, Erick Thohir Curhat Sepak Bola Global Bareng Presiden FIFA dan Elite Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement