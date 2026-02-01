Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Rumor Hengkang Bruno Fernandes Memanas, Michael Carrick Pasang Badan untuk sang Kapten Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |03:00 WIB
Rumor Hengkang Bruno Fernandes Memanas, Michael Carrick Pasang Badan untuk sang Kapten Manchester United
Pemain Manchester United, Bruno Fernandes. (Foto: Instagram/manutd)
A
A
A

MANCHESTER – Spekulasi mengenai masa depan Bruno Fernandes di Manchester United kembali menjadi perbincangan hangat menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pelatih kepala Manchester United, Michael Carrick, memberikan pembelaan dan memuji profesionalisme pemain asal Portugal tersebut di tengah isu kepindahannya dari Old Trafford.

Sejak didatangkan dari Sporting Lisbon pada Januari 2020, Fernandes telah menjadi salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub dengan torehan 103 gol dan 97 assist dari 312 penampilan. Meski kontraknya masih tersisa hingga Juni 2027, pemain berusia 31 tahun itu disebut-sebut mulai terbuka untuk mencari tantangan baru di luar Liga Inggris pada akhir musim ini.

1. Tanggapan Carrick

Carrick menegaskan saat ini tidak ada masalah terkait komitmen sang kapten. Pelatih asal Inggris itu memilih untuk menunda pembicaraan mengenai masa depan jangka panjang sang pemain dan fokus pada agenda pertandingan terdekat.

"Saya sudah melihat dampaknya sejak saya pertama kali tiba di sini. Anda bisa melihat gairahnya, betapa dia ingin tampil baik. Konsistensi dan kesediaannya untuk selalu siap bermain secara fisik adalah sesuatu yang patut diapresiasi," ujar Carrick dalam konferensi pers, dikutip dari Sportsmole, Minggu (1/2/2026).

"Agenda utama saya adalah melewati pertandingan melawan Fulham pada hari Minggu, dan Bruno sangat berkomitmen penuh. Hal-hal di masa depan akan dibahas menjelang akhir musim,” tambahnya.

Michael Carrick
Michael Carrick

2. Upaya Manchester United Menahan Bruno Fernandes

Manajemen Manchester United kabarnya berencana mengadakan pembicaraan khusus dengan Fernandes sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Langkah ini diambil dengan harapan bisa meyakinkan sang pemain untuk bertahan setidaknya satu musim lagi di Old Trafford.

 

