Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Roy Keane: Michael Carrick Tak Layak Dipermanenkan Manchester United!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |10:55 WIB
Roy Keane: Michael Carrick Tak Layak Dipermanenkan Manchester United!
Michael Carrick disebut tak layak dipermanenkan Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

PESEPAKBOLA legenda Manchester United, Roy Keane, memberi saran kepada manajemen Setan Merah. Ia menilai pelatih caretaker Manchester United saat ini, Michael Carrick, tak layak dipermanenkan sebagai juru taktik permanen The Red Devils -julukan Manchester United.

Menurut Roy Keane, manajemen Manchester United wajib mencari pelatih dengan nama besar. Sebab, tekanan melatih klub sebesar Manchester United tidak main-main.

1. Michael Carrick Beri Kemenangan Sensasional atas Manchester United

Matheus Cunha cetak gol kemenangan 3-2 Manchester United atas Arsenal. (Foto: Laman resmi Manchester United)
Matheus Cunha cetak gol kemenangan 3-2 Manchester United atas Arsenal. (Foto: Laman resmi Manchester United)

Setelah Ruben Amorim dipecat, Michael Carrick diangkat sebagai pelatih caretaker Manchester United. Di masa-masa awal menangani Manchester United, Michael Carrick dihadapkan dengan jadwal neraka.

Di laga debut, Michael Carrick membawa Manchester United menang 2-0 atas tim peringkat dua klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026, Manchester City. Sepekan berselang, pelatih 41 tahun itu membawa Manchester Merah menang 3-2 atas pemuncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026, Arsenal.

“Dua penampilan yang hebat, tapi siapa pun bisa memenangkan dua pertandingan,” kata Roy Keane, Okezone mengutip dari ESPN, Selasa (27/1/2026).

“Kalaupun Manchester United memenangkan semua laga hingga akhir musim, saya tidak akan memberikan pekerjaan itu (pelatih permanen kepada Michael Carrick). Saya tetap tidak yakin ia orang yang tepat untuk pekerjaan ini,” lanjut Roy Keane.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/45/3197618/kesuksesan_michael_carrick_membawa_manchester_united_mempermalukan_arsenal_tak_lepas_dari_peran_stafnya-Ybrk_large.jpg
Ada Eks Staf Chelsea di Balik Kesuksesan Michael Carrick Bawa Manchester United Permalukan Arsenal 3-2?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/45/3197566/amad_diallo_bantu_manchester_united_menang_3_2_atas_arsenal_amaddiallo19-emtN_large.jpg
Pemain Manchester United Amad Diallo Sindir Arsenal Setelah Menang 3-2: Cuma Bisa Golin Lewat Corner!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/45/3197541/michael_carrick_bawa_manchester_united_menang_3_2_atas_arsenal_di_liga_inggris_2025_2026-NYtn_large.jpg
Michael Carrick Satu-satunya Pelatih Manchester United yang Kalahkan Arsenal di Stadion Emirates sejak Era Jose Mourinho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/45/3197535/manchester_united_menang_3_2_atas_arsenal_di_liga_inggris_2025_2026-MvOy_large.jpg
Penyebab Arsenal Kalah 2-3 dari Manchester United di Liga Inggris 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/26/11/1670007/momen-emil-audero-ketinggalan-bus-rombongan-tim-usai-laga-kontra-sassuolo-ctu.webp
Momen Emil Audero Ketinggalan Bus Rombongan Tim usai Laga Kontra Sassuolo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/23/shayne_pattynama_1.jpg
Shayne Pattynama All Out Antar Persija Ke Puncak Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement