Roy Keane: Michael Carrick Tak Layak Dipermanenkan Manchester United!

PESEPAKBOLA legenda Manchester United, Roy Keane, memberi saran kepada manajemen Setan Merah. Ia menilai pelatih caretaker Manchester United saat ini, Michael Carrick, tak layak dipermanenkan sebagai juru taktik permanen The Red Devils -julukan Manchester United.

Menurut Roy Keane, manajemen Manchester United wajib mencari pelatih dengan nama besar. Sebab, tekanan melatih klub sebesar Manchester United tidak main-main.

1. Michael Carrick Beri Kemenangan Sensasional atas Manchester United

Matheus Cunha cetak gol kemenangan 3-2 Manchester United atas Arsenal. (Foto: Laman resmi Manchester United)

Setelah Ruben Amorim dipecat, Michael Carrick diangkat sebagai pelatih caretaker Manchester United. Di masa-masa awal menangani Manchester United, Michael Carrick dihadapkan dengan jadwal neraka.

Di laga debut, Michael Carrick membawa Manchester United menang 2-0 atas tim peringkat dua klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026, Manchester City. Sepekan berselang, pelatih 41 tahun itu membawa Manchester Merah menang 3-2 atas pemuncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026, Arsenal.

“Dua penampilan yang hebat, tapi siapa pun bisa memenangkan dua pertandingan,” kata Roy Keane, Okezone mengutip dari ESPN, Selasa (27/1/2026).

“Kalaupun Manchester United memenangkan semua laga hingga akhir musim, saya tidak akan memberikan pekerjaan itu (pelatih permanen kepada Michael Carrick). Saya tetap tidak yakin ia orang yang tepat untuk pekerjaan ini,” lanjut Roy Keane.