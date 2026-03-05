Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Respons Michael Carrick Setelah Manchester United Kalah 1-2 dari 10 Pemain Newcastle United

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |08:37 WIB
Respons Michael Carrick Setelah Manchester United Kalah 1-2 dari 10 Pemain Newcastle United
Manchester United kalah 1-2 dari Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026 dini hari tadi. (Foto: Instagram/@ManUtd)
PELATIH Manchester United, Michael Carrick, tidak bisa menutup kekecewaan setelah timnya kalah 1-2 dari Newcastle United di pekan ke-29 Liga Inggris 2025-2026. Michael Carrick mengatakan kekalahan ini terasa menyakitkan karena The Red Devils -julukan Manchester United- dalam tren positif.

Manchester United datang ke markas Newcastle United, St James Park, pada Kamis (5/3/2026) dini hari WIB dengan catatan manis, yakni mengemas enam menang dan satu imbang dalam tujuh laga Liga Inggris 2025-2026 di bawah asuhan Michael Carrick.

Manchester United kalah 1-2 dari Newcastle United
Manchester United kalah 1-2 dari Newcastle United

The Red Devils -julukan Manchester United- bahkan berpeluang menang dini hari tadi setelah Newcastle United bermain 10 orang setelah Jacob Ramsey mendapat kartu merah di menit 45+1. Setelah unggul jumlah pemain, Manchester United justru kebobolan di menit 45+5 via eksekusi penalti Anthony Gordon.

1. Kebobolan di Ujung Laga

Setelah kebobolan, Manchester United langsung bangkit. Di menit 45+9, Manchester Merah mencetak gol penyama kedudukan via Casemiro setelah menerima assist Bruno Fernandes. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Manchester United mendominasi pertandingan. Sayangnya, keunggulan jumlah pemain itu tidak dimanfaatkan Manchester United untuk membobol gawang The Magpies -julukan Newcastle United.

Manchester United malah dibobol Newcastle United di ujung laga, tepatnya di menit 90. Sepakan placing William Osula meluncur mulus ke gawang Manchester United kawalan Senne Lammens. Newcastle United unggul 2-1 dan skor ini bertahan hingga laga usai.

 

