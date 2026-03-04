Penyebab Liverpool Kalah 1-2 dari Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2025-2026

PELATIH Liverpool Arne Slot mengungkap penyebab timnya kalah 1-2 dari Wolverhampton Wanderers di pekan ke-29 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Molineux, Rabu (4/3/2026) dini hari WIB. Arne Slot mengatakan The Reds -julukan Liverpool- kalah karena membuang banyak peluang.

Liverpool tampil dominan saat tandang ke markas Wolverhampton Wanderers dini hari tadi. Secara penguasaan bola, Liverpool mencatatkan ball possession hingga 65 persen.

Arne Slot kecewa Liverpool kalah 1-2 dari Wolverhampton Wanderers. (Foto: Laman resmi Liverpool)

Selain itu, Liverpool juga membuat tujuh shot on target, berbanding dua milik Wolverhampton Wanderers. Sayangnya, hasil akhir tidak menggambarkan dua dominasi di atas.

Gol-gol Wolverhampton Wanderers dicetak Rodrigo Gomes pada menit 78 dan Andre (90+4’). Sementara itu, gol Liverpool dilesakkan Mohamed Salah pada menit 83.

1. Arne Slot Frustrasi

Kondisi di atas membuat Arne Slot Frustrasi. Terlebih dalam tiga laga sebelum menghadapi Wolverhampton Wanderers, gol-gol Liverpool lebih banyak tercipta lewat situasi bola mati.

“Hasil yang buruk. Babak pertama kami tampil jauh dari kata bagus. Di babak kedua, ada sedikit urgensi lebih. Kami sangat dekat untuk mencetak gol, tapi kemudian kebobolan dari serangan pertama lawan,” kata Arne Slot, Okezone mengutip dari NBC Sports, Rabu (4/3/2026).

“Kondisi ini membuat saya frustasi karena kami tahu betapa kerasnya kami bekerja untuk mencetak gol. Saya sudah mengatakan sebelum pertandingan, belakangan ini kami lebih banyak mencetak gol dari situasi bola mati. Kami menciptakan cukup banyak peluang, tetapi kami agak kesulitan mengonversi peluang menjadi gol,” lanjut Arne Slot.