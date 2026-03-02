Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Michael Carrick Bikin Manchester United Menggila, Gary Neville: Mereka Akan Finis di Atas Liverpool dan Chelsea!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |10:39 WIB
Michael Carrick Bikin Manchester United Menggila, Gary Neville: Mereka Akan Finis di Atas Liverpool dan Chelsea!
Michael Carrick dongkrak performa Manchester United di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

MICHAEL Carrick mendongkrak performa Manchester United secara signifikan. Pesepakbola legenda Manchester United, Gary Neville, bahkan memprediksi The Red Devils -julukan Manchester United- akan finis di posisi tiga Liga Inggris 2025-2026, alias menyelesaikan kompetisi di atas Liverpool dan Chelsea.

“Saya pikir Manchester United akan finis di posisi tiga. Saya tidak percaya mengatakan ini ketika melihat posisi mereka enam minggu lalu,” kata Gary Neville, Okezone mengutip dari Sky Sports, Senin (2/3/2026).

Benjamin Sesko pastikan Manchester United menang 2-1 atas Crystal Palace. (Foto: Premier League)
Benjamin Sesko pastikan Manchester United menang 2-1 atas Crystal Palace. (Foto: Premier League)

“Saya menilai Liverpool akan finis keempat dan Chelsea finis di posisi lima. Saya berharap Aston Villa bisa finis lima besar, sungguh,” lanjut Gary Neville yang membantu Manchester United memenangkan delapan trofi Liga Inggris.

1. Performa Gila Manchester United di Bawah Michael Carrick

Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih caretaker Manchester United pada 13 Januari 2026. Ia menggantikan posisi Ruben Amorim yang dipecat beberapa hari sebelumnya.

Awalnya, banyak yang meragukan kemampuan manajerial Michael Carrick. Sebab, pelatih asal Inggris itu sempat dipecat klub Liga 2 Inggris, Middlesbrough pada 4 Juni 2025.

Namun, pengalaman melatih The Boro -julukan Middlesbrough- mengubah Michael Carrick menjadi juru taktik jempolan. Terbukti dalam tujuh laga awal Liga Inggris 2025-2026 bersama Manchester United, Michael Carrick meraih enam menang dan satu imbang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/45/3204457/mikel_arteta-ia41_large.jpg
Mikel Arteta Beberkan Kunci Sukses Arsenal Menang Tipis 2-1 atas Chelsea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/45/3204430/manchester_united_menang_2_1_atas_crystal_palace_di_pekan_ke_28_liga_inggris_2025_2026-2Q60_large.jpg
Hasil Manchester United vs Crystal Palace di Liga Inggris 2025-2026: Menang Comeback 2-1, Iblis Merah Naik ke Posisi 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/45/3204378/simak_link_live_streaming_arsenal_vs_chelsea_di_liga_inggris_2025_2026_malam_ini-YTaJ_large.jpg
Link Live Streaming Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026 Malam Ini: The Gunners Tergelincir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/45/3204347/rayan_ait_nouri_salah_satu_pemain_manchester_city_yang_berpuasa_saat_melawan_leeds_united-AKcw_large.jpg
Pemain Muslim Manchester City Disoraki Suporter Leeds United saat Buka Puasa, Pep Guardiola: Anda Harus Hormati Agama Lain!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/01/11/1682029/iran-ancam-mundur-dari-piala-dunia-2026-usai-serangan-as-fifa-siapkan-opsi-pengganti-hdp.webp
Iran Ancam Mundur dari Piala Dunia 2026 usai Serangan AS, FIFA Siapkan Opsi Pengganti
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/02/bek_persib_bandung_federico_barba_foto_persib.jpg
Federico Barba Tabuh Genderang Perang Jelang Persebaya vs Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement