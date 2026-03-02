Michael Carrick Bikin Manchester United Menggila, Gary Neville: Mereka Akan Finis di Atas Liverpool dan Chelsea!

MICHAEL Carrick mendongkrak performa Manchester United secara signifikan. Pesepakbola legenda Manchester United, Gary Neville, bahkan memprediksi The Red Devils -julukan Manchester United- akan finis di posisi tiga Liga Inggris 2025-2026, alias menyelesaikan kompetisi di atas Liverpool dan Chelsea.

“Saya pikir Manchester United akan finis di posisi tiga. Saya tidak percaya mengatakan ini ketika melihat posisi mereka enam minggu lalu,” kata Gary Neville, Okezone mengutip dari Sky Sports, Senin (2/3/2026).

Benjamin Sesko pastikan Manchester United menang 2-1 atas Crystal Palace. (Foto: Premier League)

“Saya menilai Liverpool akan finis keempat dan Chelsea finis di posisi lima. Saya berharap Aston Villa bisa finis lima besar, sungguh,” lanjut Gary Neville yang membantu Manchester United memenangkan delapan trofi Liga Inggris.

1. Performa Gila Manchester United di Bawah Michael Carrick

Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih caretaker Manchester United pada 13 Januari 2026. Ia menggantikan posisi Ruben Amorim yang dipecat beberapa hari sebelumnya.

Awalnya, banyak yang meragukan kemampuan manajerial Michael Carrick. Sebab, pelatih asal Inggris itu sempat dipecat klub Liga 2 Inggris, Middlesbrough pada 4 Juni 2025.

Namun, pengalaman melatih The Boro -julukan Middlesbrough- mengubah Michael Carrick menjadi juru taktik jempolan. Terbukti dalam tujuh laga awal Liga Inggris 2025-2026 bersama Manchester United, Michael Carrick meraih enam menang dan satu imbang.