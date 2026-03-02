Usai AS Roma vs Juventus Berakhir 3-3, Luciano Spalletti Makin Yakin Bianconeri Mampu Finis 4 Besar

ROMA – Juventus baru saja melewati malam yang penuh drama di Stadio Olimpico dalam laga lanjutan Liga Italia 2025-2026, Senin (2/3/2026) dini hari WIB. Meski gagal memetik poin penuh saat bertamu ke markas AS Roma, hasil imbang 3-3 yang diraih lewat comeback spektakuler menjadi pesan kuat si Nyonya Tua –julukan Juventus– belum habis.

Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, menegaskan ambisi mengamankan posisi empat besar adalah bahan bakar utama timnya saat ini. Jadi, tak heran jika Juventus terus mampu tampil beringas demi mengejar tiket Liga Champions musim 2026-2027.

1. Mentalitas Baja

Laga melawan Roma menjadi pembuktian karakter bagi skuad asuhan Spalletti. Sempat tertinggal 1-3 hingga menit ke-78, Juventus tampak akan pulang dengan tangan hampa.

Namun, keputusan jitu Spalletti memasukkan tenaga baru berbuah manis. Jeremie Boga dan Federico Gatti muncul sebagai pahlawan yang menyamakan kedudukan, menyusul performa spartan tim yang sebelumnya juga harus berjuang 120 menit melawan Galatasaray di playoff 16 besar Liga Champions 2025-2026.

Luciano Spalletti

Usai laga, Spalletti mengakui ada perasaan campur aduk melihat performa anak asuhnya.

"Jika bicara soal reaksi, saya senang. Tapi jika melihat jalannya musim sejauh ini, jujur saja saya kurang puas," ujarnya kepada DAZN Italia, dikutip Senin (2/3/2026).

Spalletti menyoroti bagaimana timnya terkadang ceroboh, namun di sisi lain memiliki determinasi luar biasa untuk mengatasi kesulitan, terutama setelah sering bermain dengan 10 orang dalam beberapa laga terakhir.