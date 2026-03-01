Hasil Sassuolo vs Atalanta di Liga Italia 2025-2026: Main 10 Orang, Jay Idzes Dkk Bekuk La Dea 2-1

REGGIO EMILIA – Hasil Sassuolo vs Atalanta di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Italia, Minggu (1/3/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan I Neroverdi.

Dua gol Sassuolo dicetak oleh Ismael Kone (23’) dan Kristian Thorstvedt (69’). Sementara, gol balasan Atalanta dihasilkan oleh Yunus Musah (88’).

Jalannya Pertandingan

Laga cukup penuh aksi di babak pertama. Baru 10 menit, Andrea Pinamonti mengancam tapi sundulannya bisa diamankan dengan mudah oleh Marco Carnesecchi. Selang dua menit, ia kembali menggagalkan sundulan Kristian Thorstvedt!

Sayangnya, Sassuolo harus bermain dengan 10 orang usai Pinamonti dikartu merah pada menit ke-16. Walau kurang jumlah orang, mereka justru bisa mendapat keunggulan di menit ke-23.

Bola liar dari situasi tendangan penjuru jatuh di kaki Kone. Tanpa ampun, ia melesakkan si kulit bundar ke gawang dari jarak dekat. Sassuolo unggul 1-0.

Gol itu memicu Atalanta keluar menyerang. Peluang terbaik didapat Raoul Bellanova di menit ke-40 tapi Arijanet Muric dengan sigap mengamankan gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan Sassuolo bertahan sampai rehat.