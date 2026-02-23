Kalah dari Parma 0-1, Catatan Unbeaten AC Milan di Liga Italia 2025-2026 Terhenti

Catatan tak terkalahkan AC Milan di Liga Italia 2025-2026 terhenti di angka 24 laga usai tumbang 0-1 dari Parma (Foto: AC Milan)

MILAN – AC Milan menelan kekalahan tipis 0-1 dari Parma pada giornata 26 Liga Italia 2025-2026. Catatan tak terkalahkan alias unbeaten milik Rossoneri pun terhenti di angka 24.

Duel AC Milan vs Parma itu digelar di Stadion San Siro, Milan, Italia, Senin (23/2/2026) dini hari WIB. Tampil dominan, tuan rumah malah kalah gara-gara gol Mariano Troilo (80’).

1. Kekalahan Kedua

AC Milan vs Parma di Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)

Itu adalah kekalahan kedua bagi Milan di Liga Italia 2025-2026. Skuad asuhan Massimiliano Allegri tak pernah mengecap hasil negatif sejak kalah 1-2 dari Cremonese pada giornata 1 di kandang sendiri.

Asisten pelatih Milan, Marco Landucci, menyebut kekalahan dari Parma lebih disebabkan timnya kurang beruntung. Mereka tercatat punya 23 percobaan dengan 5 di antaranya mengarah tepat ke gawang.

“Saya pikir Serie A adalah liga paling sulit di dunia karena begitu seimbang dan setiap pertandingan menyimpan bahaya. Ada beberapa pertandingan yang hasil akhirnya tidak sejalan,” kata Landucci, mengutip dari Football Italia, Senin (23/2/2026).

“Malam yang sungguh tidak beruntung. Tim jelas kecewa, tapi kami tidak boleh berpikir dari sisi lain, tapi pikirkan perjalanan kami sendiri, meraup sebanyak mungkin poin,” tegas pria asal Italia itu.