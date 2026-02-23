Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kalah dari Parma 0-1, Catatan Unbeaten AC Milan di Liga Italia 2025-2026 Terhenti

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |08:21 WIB
Kalah dari Parma 0-1, Catatan <i>Unbeaten</i> AC Milan di Liga Italia 2025-2026 Terhenti
Catatan tak terkalahkan AC Milan di Liga Italia 2025-2026 terhenti di angka 24 laga usai tumbang 0-1 dari Parma (Foto: AC Milan)
A
A
A

MILAN – AC Milan menelan kekalahan tipis 0-1 dari Parma pada giornata 26 Liga Italia 2025-2026. Catatan tak terkalahkan alias unbeaten milik Rossoneri pun terhenti di angka 24.

Duel AC Milan vs Parma itu digelar di Stadion San Siro, Milan, Italia, Senin (23/2/2026) dini hari WIB. Tampil dominan, tuan rumah malah kalah gara-gara gol Mariano Troilo (80’).

1. Kekalahan Kedua

AC Milan vs Parma di Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)
AC Milan vs Parma di Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)

Itu adalah kekalahan kedua bagi Milan di Liga Italia 2025-2026. Skuad asuhan Massimiliano Allegri tak pernah mengecap hasil negatif sejak kalah 1-2 dari Cremonese pada giornata 1 di kandang sendiri.

Asisten pelatih Milan, Marco Landucci, menyebut kekalahan dari Parma lebih disebabkan timnya kurang beruntung. Mereka tercatat punya 23 percobaan dengan 5 di antaranya mengarah tepat ke gawang.

“Saya pikir Serie A adalah liga paling sulit di dunia karena begitu seimbang dan setiap pertandingan menyimpan bahaya. Ada beberapa pertandingan yang hasil akhirnya tidak sejalan,” kata Landucci, mengutip dari Football Italia, Senin (23/2/2026).

“Malam yang sungguh tidak beruntung. Tim jelas kecewa, tapi kami tidak boleh berpikir dari sisi lain, tapi pikirkan perjalanan kami sendiri, meraup sebanyak mungkin poin,” tegas pria asal Italia itu.

 

Halaman:
1 2
      
