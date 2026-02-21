Media Italia Puji Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes: Bikin Pertahanan Sassuolo seperti Tembok!

KAPTEN Timnas Indonesia, Jay Idzes, diakui sebagai tembok kukuh pertahanan Sassuolo. Media Italia, Sassuolo News, meyakini Jay Idzes adalah sosok di balik clean sheet Sassuolo saat membungkam Hellas Verona dini hari tadi.

1. Sassuolo Bantai Hellas Verona 3-0

Sassuolo mengalahkan Hellas Verona 3-0 di pekan ke-26 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu dihelat di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia pada Sabtu (21/2/2026) dini hari WIB.

Tiga gol untuk kemenangan Sassuolo dicatatkan Andrea Pinamonti (40') dan Domenico Berardi (44', 62'). Kemenangan ini menjadi penegasan bahwa Sassuolo terus berjuang untuk bertahan di zona 10 besar.

Kini, Neroverdi -julukan Sassuolo- duduk di peringkat delapan klasemen dengan koleksi 35 poin, tertinggal tujuh angka dari Atalanta yang berada di posisi ketujuh. Kemenangan ini juga menandai solidnya pertahanan Sassuolo.

2. Penyelamatan Gemilang Jay Idzes

Meski tanpa Tarik Muharemovic, duet Jay Idzes dan Sebastian Walukiewicz terbukti solid. Jay Idzes berkontribusi dengan satu intersep, 11 sapuan, satu kali memblok tembakan lawan, dan dua kemenangan dalam duel udara.

Tak kalah solid, Walukiewicz juga membukukan satu intersep, enam sapuan, dan satu recoveries. Media Italia, Sassuolo News, pun memberi nilai cukup tinggi yakni 6 untuk Walukiewicz, dan 6,5 untuk Jay Izes.