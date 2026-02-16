Penampilan Jay Idzes Cs Dapat Pujian Usai Sassuolo Rebut Kemenangan Penting atas Udinese

UDINE – Sassuolo sukses mengamankan kemenangan kesembilan mereka di ajang Liga Italia 2025-2026. Kepastian poin penuh ini diraih setelah Jay Idzes dan kolega tampil solid untuk menaklukkan tuan rumah Udinese dengan skor tipis 2-1 dalam laga yang digelar di Bluenergy Stadium, Minggu (16/2/2026).

Hasil positif ini menjadi sinyal kuat kebangkitan tim berjuluk I Neroverdi tersebut. Pasalnya, pada pekan sebelumnya, Sassuolo sempat terpuruk setelah dipaksa menelan kekalahan telak lima gol tanpa balas saat menjamu Inter Milan.

Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, mengungkapkan kegembiraannya atas keberhasilan tim mencuri hasil maksimal dari markas Udinese. Ia pun melayangkan apresiasi tinggi terhadap etos kerja dan performa yang ditunjukkan oleh para penggawa Sassuolo di lapangan.

1. Kejutan Manis di Markas Lawan

"Kami tidak menyangka akan sepositif ini; kami sudah bermain sangat baik sejauh ini," kata Fabio Grosso dilansir dari laman Sassuolo News, Senin (16/2/2026).

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

Pelatih berusia 48 tahun itu menegaskan bahwa dirinya tidak ingin anak asuhnya cepat berpuas diri meski baru saja meraih kemenangan krusial. Mengingat perjalanan kompetisi yang masih sangat panjang, Sassuolo dituntut untuk terus membenahi kekurangan agar tampil lebih konsisten.