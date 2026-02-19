Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Massimiliano Allegri Ribut dengan Cesc Fabregas di Laga AC Milan vs Como 1907, Ini Penyebabnya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |13:07 WIB
Massimiliano Allegri Ribut dengan Cesc Fabregas di Laga AC Milan vs Como 1907, Ini Penyebabnya!
Massimiliano Allegri dan Cesc Fabregas diketahui ribut di pinggir lapangan pada laga AC Milan vs Como 1907 (Foto: AC Milan)
MILAN – Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, terlihat rebut dengan juru taktik Como 1907, Cesc Fabregas, di pinggir lapangan pada lanjutan Liga Italia 2025-2026. Ia menuding koleganya itu berbuat seenaknya di tengah pertandingan.

Laga AC Milan vs Como 1907 sedianya digelar pada 8 Februari 2026. Namun, Stadion San Siro menjadi lokasi upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 sehingga duel itu ditunda ke Kamis (19/2/2026) dini hari WIB.

1. Ribut di Pinggir Lapangan

cesc fabregas

Pertandingan tunda itu berakhir 1-1. Como unggul duluan lewat gol Nico Paz (32’). Milan lalu membalas di babak kedua lewat lesatan Rafael Leao (64’).

Bukan hasil pertandingan atau cara gol tercipta yang jadi perbincangan. Melainkan, Allegri dan Fabregas terlihat ribut di pinggir lapangan! Keduanya bahkan dikartu merah oleh wasit.

Usai laga, Allegri mengungkap penyebab keributan kecil itu. Ia menuduh Fabregas sengaja menarik salah satu pemainnya Alexis Saelemaekers saat sedang melancarkan serangan balik.

“Saya pikir ada pelanggaran terhadap Saelemaekers yang sedang melakukan serangan balik. Saya pikir dia ditarik oleh Fabregas,” kata Allegri, mengutip dari Football Italia, Kamis (19/2/2026).

 

