Respons Bojan Hodak soal Kinerja Wasit Majed Mohammed Al-Shamrani yang Pimpin Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti kinerja wasit yang memimpin laga kontra Ratchaburi FC pada leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Ia mengatakan pihak Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- akan mengirim surat ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu 18 Februari 2026. Meski menang, Persib Bandung harus tersingkir karena kalah agregat dengan skor 1-3.

1. Uilliam Barros Kena Kartu Merah

Uilliam Barros kena kartu merah di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/@persib)

Sialnya, Persib Bandung harus bermain 10 pemain dalam pertandingan krusial tersebut. Penyerang mereka, Uilliam Barros, diganjar kartu merah pada akhir babak pertama atau tepatnya pada menit 45+7.

Wasit asal Arab Saudi dinilai tidak memimpin pertandingan dengan benar. Bukan hanya soal kartu merah yang diberikan kepada Barros, melainkan juga ada beberapa keputusan yang dinilai merugikan Persib Bandung.

Bojan Hodak secara tersirat membenarkan kinerja wasit tidak benar. Hanya saja, juru taktik asal Kroasia itu tidak ingin berbicara banyak soal kepemimpinan wasit asal Arab Saudi tersebut.

“Tentang wasit, sayangnya saya tidak bisa berbicara banyak. Karena ada daftar panjang yang ingin saya bahas, banyak hal lainnya,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers usai laga.