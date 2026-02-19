Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Respons Bojan Hodak soal Kinerja Wasit Majed Mohammed Al-Shamrani yang Pimpin Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |08:55 WIB
Respons Bojan Hodak soal Kinerja Wasit Majed Mohammed Al-Shamrani yang Pimpin Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC
Bojan Hodak kritik wasit yang pimpin laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti kinerja wasit yang memimpin laga kontra Ratchaburi FC pada leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Ia mengatakan pihak Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- akan mengirim surat ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). 

Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu 18 Februari 2026. Meski menang, Persib Bandung harus tersingkir karena kalah agregat dengan skor 1-3. 

1. Uilliam Barros Kena Kartu Merah

Uilliam Barros kena kartu merah di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/@persib)
Uilliam Barros kena kartu merah di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/@persib)

Sialnya, Persib Bandung harus bermain 10 pemain dalam pertandingan krusial tersebut. Penyerang mereka, Uilliam Barros, diganjar kartu merah pada akhir babak pertama atau tepatnya pada menit 45+7. 

Wasit asal Arab Saudi dinilai tidak memimpin pertandingan dengan benar. Bukan hanya soal kartu merah yang diberikan kepada Barros, melainkan juga ada beberapa keputusan yang dinilai merugikan Persib Bandung. 

Bojan Hodak secara tersirat membenarkan kinerja wasit tidak benar. Hanya saja, juru taktik asal Kroasia itu tidak ingin berbicara banyak soal kepemimpinan wasit asal Arab Saudi tersebut. 

“Tentang wasit, sayangnya saya tidak bisa berbicara banyak. Karena ada daftar panjang yang ingin saya bahas, banyak hal lainnya,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers usai laga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/261/3202378/andrew_jung_kecewa_persib_bandung_tersingkir_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-iIlF_large.jpg
Andrew Jung: Kartu Merah Bikin Persib Bandung Kesulitan Lawan Ratchaburi FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202342/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-x9S3_large.jpg
Bobotoh Ngamuk Lihat Kinerja Wasit di Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202338/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-1skR_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026: Pangeran Biru Gagal ke Perempatfinal meski Menang 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202335/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-WoNd_large.jpg
Hasil Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026: Persib Bandung Kesulitan Bobol Gawang Ratchaburi FC, Skor Masih 1-0
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/18/51/1678263/atlet-olimpiade-musim-dingin-israel-dikecam-komentator-olahraga-dia-zionis-sejati-ogt.jpg
Atlet Olimpiade Musim Dingin Israel Dikecam, Komentator Olahraga: Dia Zionis Sejati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/29/pemain_anyar_persija_jakarta_shayne_pattynama.jpg
Shayne Pattynama Siap Debut di JIS, Antusias Rasakan Atmosfer The Jakmania
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement