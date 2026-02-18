Bobotoh Ngamuk Lihat Kinerja Wasit di Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC

BANDUNG – Langkah Persib Bandung di AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026 resmi terhenti meski berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar, Rabu (18/2/2026) malam WIB. Kemenangan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tersebut terasa hambar karena Maung Bandung kalah agregat 1-3.

Namun, bukan hanya kegagalan lolos yang menjadi pembicaraan, melainkan kepemimpinan wasit Majed Mohammed Al-Shamrani yang dianggap berat sebelah dan memicu kemarahan Bobotoh. Sejak peluit awal dibunyikan, atmosfer pertandingan sudah memanas.

Kekecewaan suporter memuncak saat wasit asal Arab Saudi tersebut mulai mengeluarkan keputusan-keputusan yang dinilai merugikan tuan rumah, termasuk saat gol sundulan Berguinho dianulir karena dianggap offside. Puncaknya, akun media sosial sang pengadil langsung menjadi sasaran "silaturahmi" ribuan netizen yang ingin meluapkan kekesalan atas performanya di lapangan.

1. Jejak Kontroversi Majed Al-Shamrani dan Drama Kartu Merah

Nama Majed Al-Shamrani sebenarnya sudah tidak asing bagi pencinta sepak bola Tanah Air. Ia adalah wasit yang sama yang memimpin laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024, di mana keputusannya dianggap menggagalkan mimpi Timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Paris.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)

Kini, "sang pengadil" kembali berulah dengan keputusan yang dianggap tidak adil bagi Persib, seperti mengabaikan pelanggaran keras pemain Ratchaburi yang mengenai kepala Adam Alis, namun sangat royal memberikan kartu kuning bagi pemain Maung Bandung.

Petaka paling telak terjadi pada menit ke-50 babak pertama. Uilliam Barros yang tampil spartan harus diusir keluar lapangan setelah diganjar kartu merah langsung akibat tekelnya terhadap Jonathan Khemdee. Meski para pemain Persib mendesak wasit untuk meninjau VAR, Al-Shamrani tetap kukuh dengan pendiriannya.