HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |10:57 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
Persib Bandung wajib bangkit di leg II 16 besar AFC Champions League 2. (Foto: Persib.co.id)
LINK live streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menjamu Ratchaburi FC Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) pukul 19.15 WIB

1. Federico Barba Minta Bobotoh Birukan GBLA

Bek Persib Bandung, Federico Barba, meminta dukungan penuh kepada Bobotoh jelang menghadapi Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Federico Barba berharap dukungan langsung yang diberikan Bobotoh bisa memberikan tekanan kepada tim asal Thailand tersebut. 

Federico Barba ingin Bobotoh birukan GBLA. (Foto: Instagram/@persib)
Federico Barba ingin Bobotoh birukan GBLA. (Foto: Instagram/@persib)

Persib Bandung harus melawan kemustahilan jika ingin mengamankan tiket perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- wajib menang minimal 4-0 di leg kedua, mengingat mereka kalah telak 0-3 saat bertandang ke markas Ratchaburi FC pada leg pertama, Rabu 11 Februari 2026.

Meski begitu, Persib Bandung memiliki satu keuntungan yakni bermain di kandang sendiri. Bagi Federico Barba, kehadiran Bobotoh akan sangat berarti karena dapat menyuntik semangat para pemain Pangeran Biru. 

“Bagi kami, bermain di kandang seperti memiliki satu pemain tambahan. Itulah sebabnya di kandang kami tampil sangat baik,” kata Federico Barba dalam konferensi pers jelang laga.

Federico Barba berharap Bobotoh memadati Stadion GBLA pada laga malam hari nanti dan memberikan teror kepada Ratchaburi FC.  Pemain berpaspor Italia itu juga menegaskan seluruh pemain bakal memberikan tekanan kepada tim tamu. 

 

