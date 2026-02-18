Bobotoh Cantik Khintan Fadilla Fhasa Prediksi Persib Bandung Hajar Ratchaburi FC: Bisa Menang 4-0!

DUKUNGAN penuh terus mengalir untuk Persib Bandung jelang laga penentuan babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 menghadapi Ratchaburi FC. Salah satunya datang dari Bobotoh Cantik asal Kabupaten Bandung, Khintan Fadilla Fhasa (29), yang tetap optimistis Maung Bandung mampu membalikkan keadaan.



Pertandingan leg kedua yang akan digelar Rabu (18/2/2026) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, dinilai bukan laga mudah. Persib Bandung dituntut menang dengan selisih lebih dari tiga gol untuk memastikan tiket ke babak delapan besar.

1. Apa pun Bisa Terjadi di Sepakbola

Khintan mengakui misi tersebut terbilang berat. Namun, ia menegaskan dalam sepakbola segala kemungkinan tetap terbuka.



“Memang berat bagi Persib untuk bisa mengalahkan Ratchaburi dengan selisih lebih dari tiga gol. Tapi, di sepak bola semua masih bisa terjadi,” kata Khintan.

Menurutnya, peluang sekecil apa pun harus dimaksimalkan skuad Maung Bandung. Ia menilai pada laga sebelumnya Persib Bandung sebenarnya mampu menciptakan banyak peluang, namun penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.



“Kalau lihat pertandingan sebelumnya, Persib itu banyak peluang, cuma belum berbuah gol. Nah, sekarang peluang sekecil apa pun harus bisa dimanfaatkan jadi gol,” katanya.

2. Kunci agar Persib Bandung Menang Besar atas Ratchaburi FC

Secara tidak langsung, Khintan menyiratkan kunci kebangkitan Persib Bandung ada pada fokus dan konsistensi permainan. Ia berharap para pemain tampil ngotot sejak menit awal dan meminimalisir kesalahan sendiri yang bisa merugikan tim.



“Harus fokus dari awal sampai akhir. Jangan banyak melakukan kesalahan. Mainnya harus ngotot dan percaya diri,” tuturnya.