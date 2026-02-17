Bojan Hodak Garansi Kebangkitan Persib Bandung di Leg II 16 Besar ACL 2 2025-2026: Amarah Jadi Motivasi!

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan mentalitas anak asuhnya tidak perlu diragukan menjelang laga hidup mati di leg II 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Meski skuad Maung Bandung sempat terpukul akibat kekalahan telak 0-3 dari Ratchaburi FC pada leg pertama, mereka kini mengusung misi bangkit di hadapan pendukung sendiri.

Persib akan berupaya keras meraih kemenangan atas Ratchaburi FC dengan selisih minimal empat gol demi mengamankan tiket ke perempat final. Duel penentuan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu, 18 Februari 2026.

1. Siap Menggila

Bojan Hodak mengakui bahwa aspek mental memang sempat menjadi catatan setelah hasil minor di leg pertama. Namun, juru taktik asal Kroasia tersebut memastikan kondisi timnya sudah jauh lebih baik dan siap memberikan performa maksimal di lapangan.

"Sebenarnya secara mental Anda tidak perlu mempersiapkannya. Mereka tahu setelah pertandingan di sana, banyak dari mereka yang marah," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers, Selasa (17/2/2026).

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

"Banyak dari mereka yang kecewa dengan hasilnya dan mereka tahu bahwa mereka bisa berbuat lebih baik," tambahnya.