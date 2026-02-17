Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bojan Hodak Garansi Kebangkitan Persib Bandung di Leg II 16 Besar ACL 2 2025-2026: Amarah Jadi Motivasi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |17:09 WIB
Bojan Hodak Garansi Kebangkitan Persib Bandung di Leg II 16 Besar ACL 2 2025-2026: Amarah Jadi Motivasi!
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan mentalitas anak asuhnya tidak perlu diragukan menjelang laga hidup mati di leg II 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Meski skuad Maung Bandung sempat terpukul akibat kekalahan telak 0-3 dari Ratchaburi FC pada leg pertama, mereka kini mengusung misi bangkit di hadapan pendukung sendiri.

Persib akan berupaya keras meraih kemenangan atas Ratchaburi FC dengan selisih minimal empat gol demi mengamankan tiket ke perempat final. Duel penentuan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu, 18 Februari 2026.

1. Siap Menggila

Bojan Hodak mengakui bahwa aspek mental memang sempat menjadi catatan setelah hasil minor di leg pertama. Namun, juru taktik asal Kroasia tersebut memastikan kondisi timnya sudah jauh lebih baik dan siap memberikan performa maksimal di lapangan.

"Sebenarnya secara mental Anda tidak perlu mempersiapkannya. Mereka tahu setelah pertandingan di sana, banyak dari mereka yang marah," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers, Selasa (17/2/2026).

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

"Banyak dari mereka yang kecewa dengan hasilnya dan mereka tahu bahwa mereka bisa berbuat lebih baik," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/261/3202067/jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_di_leg_ii_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-BYwh_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/51/3202060/cong_an_ha_noi_dinyatakan_kalah_0_3_karena_kepadatan_menggunakan_pemain_ilegal_cahnfc-8pGF_large.jpg
AFC Resmi Hukum Cong An Ha Noi karena Turunkan Pemain Ilegal, Tampines Rovers Menang 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/261/3202039/bojan_hodak_ingin_persib_bandung_menang_telak_atas_ratchaburi_fc_persibcoid-B05P_large.jpg
Peluang Persib Bandung Menang Selisih 4 Gol atas Ratchaburi FC, Bojan Hodak: Semuanya Masih Mungkin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/261/3202027/cara_nonton_live_streaming_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-aG5j_large.jpg
Cara Nonton Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di VISION+, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/17/11/1677969/misi-comeback-persib-bandung-siap-balas-dendam-ke-ratchaburi-streaming-di-vision-iik.webp
Misi Comeback Persib Bandung! Siap Balas Dendam ke Ratchaburi, Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/16/persija_jakarta_menang_1_0_atas_bali_united_pada_l.jpg
Bangkit Cepat, Ini Kunci Persija Kembali ke Jalur Juara Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement