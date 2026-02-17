Penyebab Barcelona Kalah 1-2 dari Girona di Liga Spanyol 2025-2026

BARCELONA di luar dugaan kalah 1-2 dari Girona dalam lanjutan pekan ke-24 Liga Spanyol 2025-2026 yang berlangsung di Municipal de Montilivi pada Selasa (17/2/2026) dini hari WIB. Bek Barcelona Pau Cubarsi menilai timnya bermain jauh di bawah harapan dalam laga tersebut.

“Kami sedikit kekurangan dalam segala hal. Kami harus mengkritik diri sendiri dan terus berkembang,” kata Pau Cubarsi kelar laga Girona vs Barcelona, Okezone mengutip dari Barca Blaugranes, Selasa (17/2/2026).

Barcelona kalah 1-2 dari Girona di Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: X/@FCBarcelona)

“Kami perlu beristirahat dan mengisi ulang tenaga kami. Kami harus memperbaiki empat hal karena kami akan menghadapi pekan yang panjang,” lanjut bek asal Spanyol ini.

1. Lamine Yamal Gagal Penalti

Dalam laga yang baru saja berakhir ini, Barcelona sejatinya unggul 1-0 lebih dulu via aksi Pau Cubarsi pada menit 59. Sayangnya, Blaugrana -julukan Barcelona- terkena comeback setelah Girona membobol gawang mereka dua kali, tepatnya via aksi Thomas Lemar pada menit 62 dan Fran Beltran (86’).

Sebenarnya Barcelona mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi Lamine Yamal. Namun, tembakan pemain Timnas Spanyol itu masih menyamping sehingga gagal membuat Barcelona unggul di awal laga.

Jika saja penalti Lamine Yamal gol, plus gol Pau Cubarsi tetap ada, Barcelona akan unggul dua bola. Jika itu kejadian, Barcelona berpeluang memenangkan pertandingan.