Jadwal dan Link Live Streaming Girona vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026

JAKARTA – Girona FC menjamu FC Barcelona dalam lanjutan LaLiga 2025-2026 pada Selasa 17 Februari 2026. Pertandingan ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Klik di sini untuk nonton serunya pertandingan di VISION+.

Situasi klasemen kini berubah. Barcelona yang sebelumnya memimpin harus turun dari puncak setelah disalip Real Madrid yang kini mengoleksi 60 poin. Blaugrana sendiri berada tepat di belakang dengan 58 poin dari 23 laga, sementara Girona menempati peringkat ke-12 dengan 26 poin.

Tekanan bagi Barcelona semakin besar setelah mereka dibantai Atlético Madrid dengan skor 0-4 pada leg pertama semifinal Copa del Rey, Jumat 13 Februari 2026. Kekalahan telak itu membuat Barcelona wajib segera bangkit jika tak ingin tertinggal lebih jauh dalam perebutan gelar.

Dengan puncak klasemen kini direbut Madrid, setiap poin menjadi sangat krusial bagi Barcelona. Laga melawan Girona pun berpotensi menjadi ujian mental sekaligus momentum kebangkitan mereka. Catat jadwal main LaLiga 2025-2026, Girona vs Barcelona di VISION+:

Hari/Tanggal: Selasa, 17 Februari 2026

Jam mulai: 02.55 WIB

Channel: beIN Sports 1