HOME BOLA LIGA SPANYOL

Disambut Hangat oleh Fans Barcelona di Indonesia, Frank de Boer: Orang-orang di Sini Sangat Ramah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |15:09 WIB
Legenda Barcelona, Frank de Boer (kiri kedua) sambangi Indonesia. (Foto: Rivan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Aura legendaris terasa kental di Mall Kota Kasablanka pada Sabtu (14/2/2026). Sosok yang pernah menjadi tembok kukuh lini pertahanan Barcelona dan Timnas Belanda, Frank de Boer, hadir menyapa publik Tanah Air.

Kehadirannya bukan sekadar kunjungan formal, melainkan momen emosional yang mempertemukan sang bintang dengan basis suporter yang dikenal paling militan di dunia, yakni fans Barcelona. Bagi De Boer, menginjakkan kaki di Jakarta memberinya kesan yang mendalam.

Meski De Boer pernah berkunjung ke Indonesia bersama Ajax Amsterdam pada 2014 silam, sambutan kali ini tetap membuatnya terpana. Duduk di area VIP, pria berusia 55 tahun itu tampak tak henti melempar senyum dan melambaikan tangan kepada para penggemar yang berdesakan demi melihat idolanya dari dekat.

1. Ikatan Batin sang Legenda dengan Indonesia

Dalam sesi bincang singkat dengan media, De Boer tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya terhadap antusiasme masyarakat Indonesia. Ia mengaku merasa sangat diterima dan merasa memiliki keterikatan khusus, mengingat latar belakangnya sebagai warga negara Belanda yang memiliki sejarah panjang dengan nusantara.

"Fantastis, orang-orang di sini sangat ramah. Mereka menerima saya dengan luar biasa," ujar De Boer kepada awak media, termasuk Okezone, Minggu (15/2/2026).

Frank de Boer hadir di Indonesia. (Foto: Rivan Nasri/Okezone)
Eks pelatih Inter Milan ini juga mengungkapkan rasa antusiasnya untuk lebih mengenal sudut-sudut Ibu Kota. Rencananya, Minggu ini ia akan menyempatkan diri untuk menelusuri kawasan historis Batavia.

"Tentu saja sebagai orang Belanda, warisan yang kami punya di sini juga besar. Besok saya akan jalan-jalan di sekitar Batavia. Saya merasa sangat baik di sini, jadi terima kasih," tambahnya.

 

