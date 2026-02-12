Kisah Justin Hubner, Pemain Tengil Timnas Indonesia yang Resmi Masuk 5 Besar Bek Muda Raja Tekel Eropa

Simak kisah Justin Hubner yang resmi masuk lima besar bek muda raja tekel Eropa (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)

KISAH Justin Hubner menarik untuk diulas. Sebab, pemain tengil Timnas Indonesia itu resmi masuk lima besar bek muda raja tekel di Eropa.

Hubner tengah jadi buah bibir di kalangan pencinta sepakbola Indonesia. Betapa tidak, namanya masuk dalam jajaran lima bek muda dengan jumlah tekel sukses terbanyak.

1. Rataan 1,01 Tekel per 90 Menit

Eks pemain Wolverhampton Wanderers itu, menurut DataMB, mencatatkan rataan 1,01 tekel per 90 menit. Hubner ada di posisi empat dalam daftar yang disusun dari tujuh liga top Eropa.

Hubner mengungguli bek milik Real Madrid yakni Raul Asencio. Pemain belakang berpaspor Spanyol itu punya rataan 0,87 tekel sukses per 90 menit.

Di peringkat pertama ada Brayann Pereira (NEC Nijmegen) dengan 1,2 tekel per 90 menit. Bek Manchester City, Abdukodir Khusanov, menghuni tempat kedua dengan 1,11 tekel per 90 menit.

Lalu, posisi tiga ditempati oleh Gerard Martin. Bek milik Barcelona itu menorehkan 1,01 tekel per 90 menit.