Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Permintaan Jurgen Klopp untuk Ambil Alih Jabatan Pelatih Real Madrid

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |01:05 WIB
5 Permintaan Jurgen Klopp untuk Ambil Alih Jabatan Pelatih Real Madrid
Jurgen Klopp dikaitkan dengan Real Madrid. (Foto: Liverpool)
A
A
A

JURGEN Klopp dikabarkan mengajukan lima permintaan kepada Real Madrid jika ingin meminangnya sebagai pelatih anyar. Permintaan ini kabarnya berkaitan dengan pemain.

Kini, kursi pelatih Real Madrid memang sudah diisi oleh sosok Alvaro Arbeloa. Namun, kontraknya dikabarkan hanya sebentar.

Jurgen Klopp

1. Cari Pelatih Baru

Real Madrid harus mencari pelatih baru usai kepergian Xabi Alonso. Mantan bek kanan Real Madrid, Alvaro Arbeloa, kini memang naik jabatan dari posisinya sebagai pelatih kepala tim cadangan.

Di bawah asuhannya, Madrid meraih empat kemenangan beruntun di Liga Spanyol 2025-2026. Mereka menang melawan Levante, Villarreal, Rayo Vallecano, dan Valencia.

Namun, tidak jelas berapa lama kontrak Arbeloa akan berlangsung. Media Spanyol, Marca, sempat mengabarkan bahwa kesepakatan berlangsung lebih lama dari akhir musim ini.

“Informasi yang diperoleh surat kabar ini menunjukkan kontrak satu tahun, yang menegaskan komitmen klub kepada Arbeloa sebagai manajer tim utama. Rencananya adalah agar ia terus memimpin tim setelah musim ini berakhir, kecuali direktur olahraga dan presiden memutuskan bahwa tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai dan mengakhiri kontraknya,” tulis Marca, dikutip Rabu (11/2/2026).

Namun, jika Jurgen Klopp tersedia, ada kemungkinan Real Madrid mengganti Arbeloa sebagai pelatih kepala. Pasalnnya rekam jejak manajerial Klopp jauh lebih mengesankan.

Pelatih asal Jerman itu sukses memenangkan gelar liga di Inggris dan Jerman. Klopp juga mmebawa Liverpool juara Liga Champions pada musim 2018-2019.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/46/3200960/simak_kisah_sugimin_hidayatullah_yang_bikin_real_madrid_merogoh_kocek_hingga_rp139_miliar-PAc8_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Bikin Real Madrid Rogoh Kocek Rp139 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/46/3200542/thibaut_courtois_nganggur_sepanjang_laga_valencia_vs_real_madrid_di_liga_spanyol_2025_2026-81YG_large.jpeg
Valencia vs Real Madrid Berakhir 0-2, Alvaro Arbeloa Puas Lihat Thibaut Courtois Nganggur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/46/3200521/kylian_mbappe-Iil7_large.jpg
Jadi Pahlawan Real Madrid Sikat Valencia, Alvaro Arbeloa: Kylian Mbappe Bisa Samai Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/46/3200335/barcelona_vs_real_mallorca-zZ3U_large.jpg
Hasil Barcelona vs Real Mallorca di Liga Spanyol 2025-2026: Menang 3-0, Blaugrana Menjauh dari Kejaran Real Madrid
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/11/51/1675917/janice-tjen-dipuji-petenis-nomor-2-dunia-iga-swiatek-gaya-mainnya-mirip-ash-barty-fmh.webp
Janice Tjen Dipuji Petenis Nomor 2 Dunia, Iga Swiatek: Gaya Mainnya Mirip Ash Barty
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/11/gelandang_bertahan_atalanta_ederson.jpg
Ederson Tolak Perpanjang Kontrak, Juventus Siap Tebus Rp794 Miliar dari Atalanta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement