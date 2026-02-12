5 Permintaan Jurgen Klopp untuk Ambil Alih Jabatan Pelatih Real Madrid

JURGEN Klopp dikabarkan mengajukan lima permintaan kepada Real Madrid jika ingin meminangnya sebagai pelatih anyar. Permintaan ini kabarnya berkaitan dengan pemain.

Kini, kursi pelatih Real Madrid memang sudah diisi oleh sosok Alvaro Arbeloa. Namun, kontraknya dikabarkan hanya sebentar.

1. Cari Pelatih Baru

Real Madrid harus mencari pelatih baru usai kepergian Xabi Alonso. Mantan bek kanan Real Madrid, Alvaro Arbeloa, kini memang naik jabatan dari posisinya sebagai pelatih kepala tim cadangan.

Di bawah asuhannya, Madrid meraih empat kemenangan beruntun di Liga Spanyol 2025-2026. Mereka menang melawan Levante, Villarreal, Rayo Vallecano, dan Valencia.

Namun, tidak jelas berapa lama kontrak Arbeloa akan berlangsung. Media Spanyol, Marca, sempat mengabarkan bahwa kesepakatan berlangsung lebih lama dari akhir musim ini.

“Informasi yang diperoleh surat kabar ini menunjukkan kontrak satu tahun, yang menegaskan komitmen klub kepada Arbeloa sebagai manajer tim utama. Rencananya adalah agar ia terus memimpin tim setelah musim ini berakhir, kecuali direktur olahraga dan presiden memutuskan bahwa tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai dan mengakhiri kontraknya,” tulis Marca, dikutip Rabu (11/2/2026).

Namun, jika Jurgen Klopp tersedia, ada kemungkinan Real Madrid mengganti Arbeloa sebagai pelatih kepala. Pasalnnya rekam jejak manajerial Klopp jauh lebih mengesankan.

Pelatih asal Jerman itu sukses memenangkan gelar liga di Inggris dan Jerman. Klopp juga mmebawa Liverpool juara Liga Champions pada musim 2018-2019.