Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadi Pahlawan Real Madrid Sikat Valencia, Alvaro Arbeloa: Kylian Mbappe Bisa Samai Cristiano Ronaldo

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |11:38 WIB
Jadi Pahlawan Real Madrid Sikat Valencia, Alvaro Arbeloa: Kylian Mbappe Bisa Samai Cristiano Ronaldo
Kylian Mbappe kala membela Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

PELATIH interim Real Madrid, Alvaro Arbeloa, puji Kylian Mbappe setinggi langit usai laga kontra Valencia dalam lanjutan Liga Spanyol 2025-2026. Menurutnya, Mbappe bisa samai pencapaian manis megabintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo.

Hal ini diyakini Arbeloa karena Mbappe memang kembali berhasil unjuk kualitasnya di laga tersebut. Dia bahkan bisa jadi pahlawan kemenangan Real Madrid. Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Kylian Mbappe

1. Real Madrid Menang

Ya, Real Madrid sukses amankan poin penuh kala tandang ke markas Valencia, yakni Mestalla Stadium, pada Senin (9/2/2026) dini hari WIB. Laga dimenangkan Los Blancos dengan skor 2-0.

Gol pertama Madrid dicetak oleh Alvaro Carreras pada menit ke-65. Kemudian, Mbappe gandakan keunggulan jelang akhir laga, tepatnya pada menit ke-90+1.

Hasil ini membuat Real Madrid total sudah mengemas 57 poin saat ini. Mereka terpaut 1 angka dari Barcelona yang ada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/46/3200335/barcelona_vs_real_mallorca-zZ3U_large.jpg
Hasil Barcelona vs Real Mallorca di Liga Spanyol 2025-2026: Menang 3-0, Blaugrana Menjauh dari Kejaran Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/46/3199889/barcelona_vs_mallorca-plJ3_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Mallorca di Liga Spanyol 2025-2026, Live di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/46/3198973/real_madrid_vs_rayo_vallecano-wsyk_large.jpg
Hasil Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2025-2026: Los Blancos Menang Dramatis 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/46/3198753/arbeloa-pVMP_large.jpg
Sejak Dilatih Alvaro Arbeloa, Bintang Real Madrid Ini Justru Makin Terpinggirkan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/08/51/1674949/spa-vol-3-mendefinisikan-ulang-olah-raga-street-fight-di-indonesia-dpa.webp
SPA Vol. 3: Mendefinisikan Ulang Olah Raga Street Fight di Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/18/jay_idzes.jpg
Sassuolo Ambruk di Kandang, Jay Idzes Dihujani Kritik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement