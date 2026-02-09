Jadi Pahlawan Real Madrid Sikat Valencia, Alvaro Arbeloa: Kylian Mbappe Bisa Samai Cristiano Ronaldo

PELATIH interim Real Madrid, Alvaro Arbeloa, puji Kylian Mbappe setinggi langit usai laga kontra Valencia dalam lanjutan Liga Spanyol 2025-2026. Menurutnya, Mbappe bisa samai pencapaian manis megabintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo.

Hal ini diyakini Arbeloa karena Mbappe memang kembali berhasil unjuk kualitasnya di laga tersebut. Dia bahkan bisa jadi pahlawan kemenangan Real Madrid. Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Real Madrid Menang

Ya, Real Madrid sukses amankan poin penuh kala tandang ke markas Valencia, yakni Mestalla Stadium, pada Senin (9/2/2026) dini hari WIB. Laga dimenangkan Los Blancos dengan skor 2-0.

Gol pertama Madrid dicetak oleh Alvaro Carreras pada menit ke-65. Kemudian, Mbappe gandakan keunggulan jelang akhir laga, tepatnya pada menit ke-90+1.

Hasil ini membuat Real Madrid total sudah mengemas 57 poin saat ini. Mereka terpaut 1 angka dari Barcelona yang ada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026.