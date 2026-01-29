Real Madrid Dipermalukan Benfica 2-4, Kylian Mbappe: Ini Bukan Tim Juara!

LISBON – Kylian Mbappe kecewa berat melihat Real Madrid dipermalukan Benfica 2-4 di matchday 8 Liga Champions 2025-2026. Ia sampai menyebut timnya bukanlah kesebelasan juara.

1. Drama 6 Gol

Laga Benfica vs Real Madrid itu berlangsung di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal, Kamis (29/1/2026) dini hari WIB. Kedua klub sama-sama butuh kemenangan untuk lolos ke 16 besar Liga Champions 2025-2026.

Drama enam gol tersaji di venue final Liga Champions 2013-2014 tersebut. Dua gol Madrid disarangkan Kylian Mbappe (30’, 58’). Sementara, empat gol Benfica dicetak Andreas Schjelderup (36’, 54’), Vangelis Pavlidis (45+5’), dan kiper Anatoliy Trubin (90+8’).

2. Bukan Tim Juara

Hasil itu menggagalkan ambisi Madrid untuk lolos langsung ke 16 besar. Mereka malah finis di urutan 9 dengan 15 poin. Sedangkan, Benfica menjaga asa dengan tampil di playoff, bersama Los Blancos, usai mengakhiri fase liga di urutan 24 dengan 9 angka.

Selepas pertandingan, Mbappe tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Ia menilai tim Real Madrid yang sekarang dibelanya, bukan kesebelasan juara.

“Saya tak bisa menjelaskan. Ini bukan tim juara. Kami bermain buruk. Tertinggal 2-3, kemasukan gol keempat, tidak mengubah apa pun, ini sedikit memalukan,” keluh Mbappe, mengutip dari Football Espana, Kamis (29/1/2026).