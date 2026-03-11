Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester City di 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Pantang Inferior!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |18:38 WIB
Simak link live streaming Real Madrid vs Manchester City di 16 Besar Liga Champions 2025-2026 (Foto: Man City)
A
A
A

MADRID – Link live streaming Real Madrid vs Manchester City di 16 Besar Liga Champions 2025-2026 bisa ditemukan di akhir artikel. Duel ini dijamin akan seru!

Laga Real Madrid vs Manchester City akan digelar di Stadion Bernabeu, Madrid, Spanyol, Kamis 12 Maret 2026 pukul 03.00 WIB. Kondisi berbeda dialami kedua kesebelasan jelang bentrok.

1. Pantang Inferior

Hasil Real Madrid vs Manchester City realmadrid

Madrid tengah inkonsisten. Mereka hanya meraih tiga kemenangan dalam lima laga terkini di semua kompetisi. Berbanding terbalik dengan Man City yang menang empat kali dan sekali imbang.

Tuan rumah makin merana lantaran pemain kuncinya Kylian Mbappe dan Rodrygo Goes harus menepi akibat cedera. Namun, pelatih Alvaro Arbeloa menegaskan, Los Blancos pantang inferior.

“Kami adalah Real Madrid, kami tidak pernah merasa inferior kepada siapa pun. Kami tahu klub seperti apa Man City, mereka adalah juara Eropa dua tahun lalu,” tegas Arbeloa, dikutip dari laman resmi Madrid, Rabu (11/3/2026).

“Tapi, kami akan menatap laga ini dengan antusias dan melihat mereka tepat di mata. Kami akan keluar untuk menang,” tegas pria asal Spanyol tersebut.

 

Halaman:
1 2
      

