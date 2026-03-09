Advertisement
LIGA CHAMPION

Jadwal 16 Besar Liga Champions 2025-2026 Minggu Ini: Duel Panas Real Madrid vs Man City hingga Leverkusen vs Arsenal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |14:58 WIB
Jadwal 16 Besar Liga Champions 2025-2026 Minggu Ini: Duel Panas Real Madrid vs Man City hingga Leverkusen vs Arsenal
Real Madrid vs Manchester City menjadi laga yang paling dinanti di 16 besar Liga Champions 2025-2026. (Foto: Instagram/realmadrid)
PANGGUNG tertinggi sepak bola Eropa kembali memanas pekan ini. Memasuki leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025-2026, sejumlah laga besar siap tersaji di layar kaca. Pekan ini akan dibuka dengan lawatan Arsenal ke markas Bayer Leverkusen, disusul duel klasik antara Real Madrid melawan Manchester City.

1. Arsenal dan Chelsea

Sebagai kandidat kuat juara, Arsenal menjadi salah satu klub yang paling dinanti aksinya di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025-2026. Pada leg pertama, Arsenal akan bertandang ke markas Bayer Leverkusen dalam laga yang penuh emosi.

Dua pilar The Gunners, Kai Havertz dan Piero Hincapie, akan kembali ke rumah lama mereka, Havertz adalah produk akademi Leverkusen, sementara Hincapie merupakan pemain pinjaman dari klub Jerman tersebut. Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan delapan kemenangan beruntun di Liga Champions musim ini, rekor terpanjang mereka di kancah Eropa.

Namun, Leverkusen bukan lawan mudah. Mereka hanya kalah sekali dalam tujuh laga terakhir melawan tim Inggris.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain (PSG) akan menjamu Chelsea dalam pertemuan kesembilan mereka di kompetisi ini. PSG punya rekor mentereng melawan wakil Liga Inggris memenangkan tiga pertemuan terakhir di fase gugur. Menariknya, dari 58 laga fase gugur yang melibatkan PSG, belum pernah satu pun berakhir dengan skor kacamata 0-0.

Kai Havertz cetak gol kemenangan 1-0 Arsenal atas Chelsea
Kai Havertz cetak gol kemenangan 1-0 Arsenal atas Chelsea

2. Barcelona dan Madrid

Barcelona datang ke St James' Park membawa modal kemenangan 2-1 di Matchday 1, yang merupakan kemenangan keempat beruntun mereka atas The Magpies. Namun, Newcastle punya catatan impresif di kandang dengan memenangkan lima dari delapan laga kandang melawan tim Spanyol.

Laga ini juga bisa menjadi sejarah bagi bintang muda Blaugrana, Lamine Yamal. Di usia 18 tahun 240 hari, ia berpeluang menjadi pemain termuda yang mencatatkan 30 penampilan di Liga Champions, melampaui rekor Warren Zaire-Emery.

 

