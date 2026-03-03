Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jose Mourinho Berubah Pandangan, Siap Depak Gianluca Prestianni dari Benfica Imbas Kasus Rasisme Vinicius Junior

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |02:01 WIB
Jose Mourinho Berubah Pandangan, Siap Depak Gianluca Prestianni dari Benfica Imbas Kasus Rasisme Vinicius Junior
Vinicius Junior (tengah) jadi korban rasisme di laga Benfica vs Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

LISBON – Pelatih Benfica, Jose Mourinho, akhirnya melunak dan melakukan putar haluan tajam terkait sikapnya dalam kasus dugaan rasisme yang melibatkan anak asuhnya, Gianluca Prestianni, terhadap bintang Real Madrid, Vinicius Junior. Setelah sempat menuai kritik pedas karena terkesan membela pemainnya, Mourinho kini menegaskan tidak akan segan-segan mengakhiri karier Prestianni di Benfica jika terbukti bersalah.

Perselisihan ini bermula dari leg pertama babak play-off 16 besar Liga Champions 2025-2026 pada Februari lalu, di mana Vinicius menuduh winger berusia 20 tahun tersebut melakukan pelecehan rasial. Investigasi saat ini sedang berjalan untuk membuktikan apakah Prestianni benar-benar melontarkan kata-kata hinaan "monyet" kepada pemain asal Brasil tersebut.

1. Dari Pembelaan Menjadi Ancaman Pemecatan

Sebelumnya, Mourinho memicu kontroversi karena menyebut Vinicius sebagai provokator yang memancing emosi lawan dan penonton. Namun, pelatih berusia 63 tahun itu kini mengubah nada bicaranya dengan lebih tegas. Ia menyatakan bahwa prinsip dirinya dan klub harus dihormati oleh setiap pemain tanpa terkecuali.

Jose Mourinho
Jose Mourinho

"Jika pemain saya tidak menghormati prinsip-prinsip ini, yang merupakan prinsip saya dan juga Benfica, maka karier pemain tersebut dengan pelatih bernama Jose Mourinho dan di klub bernama Benfica akan berakhir," ujar Mourinho, melansir dari Daily Mail, Selasa (3/3/2026).

Meski tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, Mourinho memastikan hubungannya dengan Prestianni akan putus secara profesional maupun personal jika tuduhan itu terbukti benar di akhir investigasi nanti.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/261/3204093/arsenal-vR2D_large.jpg
Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Arsenal Dapat Lawan Mudah, Real Madrid vs Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/261/3204047/real_madrid_vs_manchester_city-FVZ2_large.jpg
Link Live Streaming Drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Manchester City Terancam Jumpa Real Madrid!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/261/3204051/vinicius_junior-kyre_large.jpg
Benfica Geram Gianluca Prestianni Dirumorkan Akui Lakukan Hinaan Rasis kepada Vinicius Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/261/3203957/simak_jadwal_drawing_16_besar_liga_champions_2025_2026_malam_ini-tvBD_large.jpg
Live Malam Ini! Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Real Madrid Jumpa Manchester City?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/02/11/1682319/real-madrid-vs-getafe-misi-tempel-puncak-klasemen-laliga-202526-link-nonton-di-vision-fsd.webp
Real Madrid vs Getafe, Misi Tempel Puncak Klasemen LaLiga 2025/26 Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/federico_gatti.jpg
Juventus Masuk Top 3 Tim dengan Gol Pemain Cadangan Terbanyak, Liga Champions Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement