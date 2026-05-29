Kenapa Pemain Timnas Indonesia Sulit Gabung Como 1907? Ini Jawabannya!

Pemain Timnas Indonesia butuh usaha ekstra untuk masuk skuad Como 1907. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

KENAPA pemain Timnas Indonesia atau pesepakbola berpaspor Indonesia sulit gabung klub Serie A, Como 1907? Presiden Como 1907 Mirwan Suwarso, mengungkap alasan pasti perihal pertanyaan di atas.

Ia mengatakan, setiap klub Italia hanya diizinkan menggunakan dua pemain non-Uni Eropa. Kebetulan, pemain-pemain berpaspor Indonesia masuk kategori pemain non-Uni Eropa.

Pemain Timnas Indonesia butuh usaha ekstra untuk gabung Como 1907. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Usut punya usut, penggunaan dua pemain non-Uni Eropa di setiap klub Liga Italia ini berlaku mulai dari level kelompok umur hingga senior. Karena itu, jika tidak benar-benar memiliki kualitas, Como 1907 tidak sembarangan merekrut pemain non-Uni Eropa.

“Di Italia itu hanya boleh ada dua pemain non Eropa. Bukan hanya di tim utama tapi sampai paling bawah. Jadi kalau ambil pemain usia 16 tahun, di tim senior jatahnya tinggal satu,” kata Mirwan Suwarso, Okezone mengutip dari Youtube Helmy Yahya.

“Jatah yang tersisa untuk slot non-EU biasanya diisi pemain Brasil, Argentina, Uruguay, atau Afrika yang secara pengalaman sudah terbukti,” imbuh

1. Pilih Libatkan Orang Indonesia sebagai Staf Pelatih

Berhubung Como 1907 dimiliki orang Indonesia, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang meminta klub itu mendatangkan pesepakbola asal Tanah Air. Namun, regulasi ketat itu menyulitkan Como 1907 merealisasikan keinginan di atas.