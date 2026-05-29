Mundur dari Posisi Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak Akui Butuh Istirahat

BANDUNG – Bojan Hodak memutuskan mundur dari posisi pelatih Persib Bandung. Ia mengaku butuh waktu untuk istirahat dari aktivitas dan rutinitas selama ini.

Hodak sudah menanggalkan kursi kepelatihan Persib. Posisinya digantikan oleh sang asisten Igor Tolic untuk musim depan.

1. Tidak Pergi

Akan tetapi, Hodak tidak serta merta pergi. Ia akan memainkan peran baru sebagai penasihat teknik Persib. Pria asal Kroasia itu tetap menjadi bagian dari Pangeran Biru meski tidak memberikan sentuhan secara langsung.

"Saya masih butuh sedikit istirahat karena alasan pribadi," kata Hodak dilansir dari laman Persib, Jumat (29/5/2026).