Pesan Menyentuh Bojan Hodak Usai Lepas Jabatan Pelatih Persib Bandung

BOJAN Hodak mengirim pesan menyentuh usai resmi melepaskan jabatan pelatih Persib Bandung. Menurutnya, apa yang terjadi selama tiga tahun terakhir, akan jadi sebuah kenangan indah.

Persib mengejutkan publik pekan ini ketika mengumumkan tak lagi bekerja sama dengan Hodak. Posisi pria asal Kroasia itu akan digantikan oleh asistennya, Igor Tolic.

Hodak akan menempati posisi baru sebagai technical advisor. Ia membagikan testimoninya setelah melewati perjalanan tiga tahun yang penuh dinamika bersama Persib.

"Saya beruntung saat pertama kali tiba di sini, saya menemukan sekelompok orang yang sangat baik di dalam klub. Tiba-tiba semua orang mulai bekerja sama dan begitulah cara kami memenangkan trofi pertama dan kedua," kata Hodak dilansir dari laman Persib, Jumat (29/5/2026).

Pria berusia 55 tahun itu mengakui musim ketiganya berjalan jauh lebih menantang akibat adanya perombakan skuad secara besar-besaran. Tercatat, Persib harus mengganti 23 dari total 31 pemainnya.

"Tahun terakhir benar-benar sulit bagi kami. Menghasilkan pencapaian seperti ini lagi di tengah ketatnya investasi besar dari kompetitor seperti Borneo FC dan Persija Jakarta adalah sesuatu yang fantastis. Saya sangat senang kami bisa mengumpulkan poin terbanyak dalam tiga tahun ini," kata Hodak.