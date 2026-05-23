Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bobotoh asal Vietnam Rela Datang ke GBLA demi Saksikan Persib Juara Super League

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |14:22 WIB
Bobotoh asal Vietnam Rela Datang ke GBLA demi Saksikan Persib Juara Super League
Bobotoh asal Vietnam Rela Datang ke GBLA demi Saksikan Persib Juara Super League (Cikal Bintang)
A
A
A

BANDUNG - Ribuan Bobotoh, suporter Persib Bandung, mulai memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jawa Barat, Sabtu (23/5/2026). Tidak hanya dari Bandung dan sekitarnya, ada juga Bobotoh yang berasal dari luar negeri untuk menyaksikan pertandingan menentukan gelar juara Super League 2025-2026. 

1. Bobotoh dari Vietnam

Salah satunya adalah Keung Chi Men yang datang jauh-jauh dari Vietnam. Keung datang bersama koleganya di Bandung untuk mendukung langsung Persib.

Keung merupakan salah satu dari ribuan Bobotoh yang ingin melihat Persib Bandung mengangkat trofi Super League 2025-2026. Ia mengaku sudah cukup lama mendukung Persib.

"Halo semuanya. Saya Keung, saya datang dari Vietnam dan saya sangat menyukai klub Persib Bandung," kata Keung kepada awak media di Stadion GBLA, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2026).

Keung mengaku suka Persib karena sering bepergian ke Bandung untuk jalan-jalan dan urusan bisnis. Klub berjuluk Maung Bandung itu mulai memikat hatinya karena kedekatan tersebut.

“Luar biasa! Dua tahun, dua tahun dia suka Persib. Karena dia sering ke Indonesia jalan-jalan, ke Bandung, pengen ke stadion. Jadi dia suka Persib," ujar rekan Keung.

Pada pertandingan kali ini, Persib akan berhadapan dengan Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025-2026. Laga ini akan menjadi penentu gelar juara bagi Maung Bandung.

Antusiasme Bobotoh dapat dipahami mengingat Persib Bandung sejengkal lagi juara Super League 2025-2026. Saat ini, Persib Bandung memimpin klasemen dengan koleksi 78 poin. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/49/3218767/persib_bandung_dirumorkan_mengincar_chrigor_moraes-sMAX_large.jpg
Persib Bandung Datangkan Chrigor Moraes, Striker Tajam Selangor FC yang Pecahkan Rekor Bambang Pamungkas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/49/3212606/simak_berapa_kisaran_gaji_frans_putros_di_persib_bandung-EDV5_large.jpg
Berapa Gaji Frans Putros di Persib Bandung? Ini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/51/3202530/simak_kisah_mantan_bomber_persib_bandung_jonathan_bauman_yang_berhasil_cetak_gol_di_barcelona_sc-aIPF_large.jpg
Kisah Mantan Bomber Persib Bandung Jonathan Bauman yang Berhasil Cetak Gol di Barcelona SC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/49/3197673/fifa_ikut_heboh_melihat_kabar_bergabungnya_layvin_kurzawa_ke_persib_bandung-Ffx4_large.jpg
FIFA Ikut Heboh Layvin Kurzawa Resmi Gabung Persib Bandung: Merasakan Udara Paris
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/23/11/1709811/pep-guardiola-tinggalkan-manchester-city-setelah-10-tahun-penuh-trofi-hnd.jpg
Pep Guardiola Tinggalkan Manchester City setelah 10 Tahun Penuh Trofi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/22/pep_guardiola.jpg
Pep Guardiola Resmi Tinggalkan Manchester City usai Sabet 20 Trofi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement