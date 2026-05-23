Bobotoh asal Vietnam Rela Datang ke GBLA demi Saksikan Persib Juara Super League (Cikal Bintang)

BANDUNG - Ribuan Bobotoh, suporter Persib Bandung, mulai memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jawa Barat, Sabtu (23/5/2026). Tidak hanya dari Bandung dan sekitarnya, ada juga Bobotoh yang berasal dari luar negeri untuk menyaksikan pertandingan menentukan gelar juara Super League 2025-2026.

1. Bobotoh dari Vietnam

Salah satunya adalah Keung Chi Men yang datang jauh-jauh dari Vietnam. Keung datang bersama koleganya di Bandung untuk mendukung langsung Persib.

Keung merupakan salah satu dari ribuan Bobotoh yang ingin melihat Persib Bandung mengangkat trofi Super League 2025-2026. Ia mengaku sudah cukup lama mendukung Persib.

"Halo semuanya. Saya Keung, saya datang dari Vietnam dan saya sangat menyukai klub Persib Bandung," kata Keung kepada awak media di Stadion GBLA, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2026).

Keung mengaku suka Persib karena sering bepergian ke Bandung untuk jalan-jalan dan urusan bisnis. Klub berjuluk Maung Bandung itu mulai memikat hatinya karena kedekatan tersebut.

“Luar biasa! Dua tahun, dua tahun dia suka Persib. Karena dia sering ke Indonesia jalan-jalan, ke Bandung, pengen ke stadion. Jadi dia suka Persib," ujar rekan Keung.

Pada pertandingan kali ini, Persib akan berhadapan dengan Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025-2026. Laga ini akan menjadi penentu gelar juara bagi Maung Bandung.

Antusiasme Bobotoh dapat dipahami mengingat Persib Bandung sejengkal lagi juara Super League 2025-2026. Saat ini, Persib Bandung memimpin klasemen dengan koleksi 78 poin.