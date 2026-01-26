Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

FIFA Ikut Heboh Layvin Kurzawa Resmi Gabung Persib Bandung: Merasakan Udara Paris

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |17:01 WIB
FIFA Ikut Heboh Layvin Kurzawa Resmi Gabung Persib Bandung: Merasakan Udara Paris
FIFA ikut heboh melihat kabar bergabungnya Layvin Kurzawa ke Persib Bandung (Foto: Instagram/@kurzawa)




AKUN media sosial FIFA di Instagram @fifaworldcup ikut heboh dengan pengumuman Layvin Kurzawa resmi gabung Persib Bandung. Mereka lalu menyinggung soal Kota Paris, Prancis.

Kurzawa resmi menjadi bagian Persib pada Minggu 25 Januari 2026 malam WIB. Pemain berusia 32 tahun itu langsung diperkenalkan kepada Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, usai laga kontra PSBS Biak.

1. Jenaka

FIFA unggah kepindahan Layvin Kurzawa ke Persib Bandung (Foto: Instagram/@fifaworldcup)

Sorotan datang dari akun resmi FIFA yang mengunggah momen kepindahan Kurzawa ke Maung Bandung. Bahkan, keterangan fotonya pun cukup jenaka. 

"Merasakan udara Paris. Merasakan udara Paris van Java," tulis FIFA dikutip dari akun instagram resminya (@fifaworldcup), Senin (26/1/2026). 

Unggahan tersebut langsung memicu reaksi warganet, terutama Bobotoh. Mereka ikut heboh karena akun federasi sepakbola dunia turut memberi perhatian terhadap transfer mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu. 

Di post FIFA World Cup. Bagimu Persib, Jiwa Raga Kami,” tulis salah satu netizen.

Persib mendunia,” timpal netizen lainnya. 

Kehadiran Kurzawa diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan Persib, baik dalam fase menyerang maupun bertahan. Pengalaman panjangnya berkarier di Eropa dinilai menjadi modal penting dalam mengejar hattrick juara Super League sekaligus berbicara banyak di AFC Champions League 2.

 

