HOME BOLA LIGA INDONESIA

Umuh Muchtar Tiba-Tiba Sebut Ciro Alves Usai Persib Bandung Coret Wiliam Marcilio

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |18:34 WIB
Umuh Muchtar Tiba-Tiba Sebut Ciro Alves Usai Persib Bandung Coret Wiliam Marcilio
Umuh Muchtar menyebut nama Ciro Alves usai Persib Bandung mencoret Wiliam Marcilio (Foto: Instagram/@cirooficial)
A
A
A

MANAJER Tim Persib Bandung, Umuh Muchtar, menyinggung nama Ciro Alves usai mencoret Wiliam Marcilio. Akankah sang pemain kembali ke pelukan Maung Bandung?

Persib memutuskan mencoret Wiliam karena dinilai tidak sesuai dengan kriteria. Saat ini, mereka harus mencari pengganti dan slot satu pemain asing dari jatah 11 orang, kosong.

1. Ciro Alves

Ciro Alves (Foto: Instagram/@persib)

Usai klub mencoret Wiliam, Umuh menyinggung nama Ciro. Ia tidak secara gamblang mengatakan akan merekrut lagi pemain asal Brasil itu. Wak Haji –sapaan akrabnya- hanya menyebut punya hubungan baik.

“Apa pun juga Ciro punya hubungan baik dengan saya. Karena saya dengan pemain, siapapun yang keluar dari Persib, punya hubungan baik dengan saya,” kata Umuh, Rabu (3/12/2025).

“Tidak ada yang mengecewakan, bermusuhan atau jadi jelek,” imbuh pria berkumis itu.

Disinggung soal peluang Ciro untuk kembali bergabung dengan Persib, Umuh hanya menjawabnya dengan tertawa. Apalagi timnya ini baru saja mencoret Wiliam.

 

