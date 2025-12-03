Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: Umuh Muchtar Sebut Wiliam Marcilio Dilepas Persib Bandung!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |16:01 WIB
Breaking News: Umuh Muchtar Sebut Wiliam Marcilio Dilepas Persib Bandung!
Manajer Tim Persib Bandung Umuh Muchtar memastikan Wiliam Marcilio akan dilepas (Foto: Instagram/@wiliamm96)
A
A
A

BANDUNG – Wiliam Marcilio resmi dilepas Persib Bandung. Hal itu disampaikan Manajer Tim Persib Bandung, Umuh Muchtar.

“Ya, Wiliam dilepas,” ujar Umuh, Rabu (3/12/2025).

1. Tidak Sesuai

Respons Wiliam Marcilio setelah Persib Bandung menang 4-1 atas Madura United

Pria yang kerap disebut Wak Haji Umuh (WHU) itu menjelaskan, Wiliam dilepas karena tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan termasuk pelatih Bojan Hodak. Kinerjanya juga cukup meragukan.

“Tidak sesuai kriteria dengan Persib, tidak sesuai dengan kriteria pelatih dan semua juga bisa menilai bagaimana kinerja Wiliam,” kata Umuh.

2. Kontrak hingga 2027

Lebih lanjut, Umuh membenarkan kontrak Wiliam bersama Persib masih panjang. Sesuai kesepakatan, pemain bernomor punggung 10 itu diikat hingga 2027.

“Memang masih ada kontrak, tapi nanti bagaimana baiknya, bagaimana layaknya, yang pasti nanti dilihat bagaimana baiknya. Kemungkinan diputus lah oleh Persib,” jelas Umuh.

Pria berkumis itu mengatakan Persib sudah mempersiapkan penggantinya. Namun, ia belum mengetahui sosok yang dipercaya untuk menggantikan Wiliam.

 

Halaman:
1 2
      
