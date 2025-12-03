5 Calon Pengganti Wiliam Marcilio di Persib Bandung, Nomor 1 Ricky Kambuaya!

SEBANYAK 5 calon pengganti Wiliam Marcilio di Persib Bandung akan diulas Okezone. Asisten pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengonfirmasi Wiliam Marcilio absen dalam sesi latihan Persib Bandung pada Selasa, 2 Desember 2025.

Menurut Igor, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak sudah menyelesaikan hubungan dengan Wiliam Marcilio. Masa depan Wiliam Marcilio akan diumumkan Persib Bandung dalam waktu dekat.

“Dia (Wiliam Marcilio) tidak bersama kami di sesi latihan dan ini urusan dari manajemen. Pelatih kepala sudah selesai dengan ini, mungkin dari manajemen yang bisa (bicara),” kata Igor Tolic.

“Saya tidak bicara dengan Wiliam dan mengucapkan selamat tinggal. Jadi hanya itu saja,” lanjut asisten pelatih berusia 48 tahun ini.

Jika Wiliam Marcilio benar hengkang, siapa yang akan menggantikan posisi pemain asal Brasil itu di Persib Bandung? Berikut 5 calon pengganti Wiliam Marcilio di Persib Bandung:

1. Ricky Kambuaya (Dewa United)

Menurut Ngapak Football, gelandang Timnas Indonesia Ricky Kambuaya masuk Incaran beberapa klub pada bursa transfer musim dingin 2026. Bukan tak mungkin, Persib Bandung salah satu klub yang mengincar jasa Ricky Kambuaya.

“Ricky Kambuaya wangsitnya jadi salah satu komoditi panas di transfer window ( putaran kedua ) Liga 1 musim ini son. Ada beberapa klub yang tertarik memboyong gelandang ciamik Dewa United Timnas Indonesia ini son,” tulis akun @ngapakfootball.

2. Mariano Peralta (Borneo FC)

Mariano Peralta biasa mentas sebagai winger kiri, salah satu area yang sering ditempati Wiliam Marcilio. Musim ini, Mariano Peralta tampil gila bersama Borneo FC.

Dari 12 pertandingan Super League 2025-2026, winger 27 tahun ini mengemas sembilan gol dan empat assist. Jika Mariano Peralta bisa didatangkan betapa tajamnya lini depan Maung Bandung.