Segini Gaji William Marcilio di Persib Bandung yang Bersitegang dengan Bojan Hodak

Simak gaji William Marcilio di Persib Bandung yang saat ini bersitegang dengan Bojan Hodak (Foto: Instagram/@williamm96)

SEGINI gaji William Marcilio di Persib Bandung yang bersitegang dengan Bojan Hodak. Angkanya ternyata cukup fantastis!

Hodak tampak mulai gerah dengan tindak tanduk sang pemain. Marcilio dipulangkan ke Bandung, Jawa Barat, di saat seluruh awak Persib bertolak dari Singapura ke Surabaya (Jawa Timur).

1. Tidak Senang

Sang pelatih disebut tidak senang dengan sikap pemain asal Brasil tersebut. Perseteruan itu untungnya tidak terlalu merembet ke situasi di ruang ganti.

William Marcilio bahkan absen dari latihan pada Selasa 2 Desember 2025. Asisten pelatih, Igor Tolic, mengaku tidak tahu menahu alasan eks Arema FC itu mangkir.

2. Gaji William Marcilio

Menurut Tolic, permasalahan antara Marcilio dengan Hodak sejatinya sudah selesai. Kini, bola ada di tangan manajemen klub terkait masa depan sang penyerang.

Lalu, berapa sesungguhnya gaji William Marcilio di Persib Bandung? Tentu tidak ada informasi pasti mengenai hal ini karena upah pemain adalah hal sensitif.