HOME BOLA LIGA INDONESIA

Segini Uang yang Harus Disiapkan Persib Bandung untuk Datangkan Joey Pelupessy pada Januari 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |09:44 WIB
Segini Uang yang Harus Disiapkan Persib Bandung untuk Datangkan Joey Pelupessy pada Januari 2026
Persib Bandung segera mendapatkan Joey Pelupessy dari Lommel SK. (Foto: Instagram/@joeypelupessy)
A
A
A

BERAPA uang yang harus disiapkan Persib Bandung untuk mendatangkan Joey Pelupessy pada Januari 2026? Menurut informasi yang didapat pengamat sepakbola Tanah Air Tio Nugroho, Joey Pelupessy akan gabung Persib Bandung dalam waktu dekat.

"Joey Pelupessy didatangkan untuk mengamankan Persib di ACL2 dan Piala AFF. Ini infonya (Joey Pelupessy ke Persib Bandung) A1 lah,” kata Tio Nugroho dalam Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone.

1. Berpotensi Datang pada Januari 2026

Melihat kebutuhan Persib Bandung musim ini yang berambisi melaju jauh di AFC Champions League 2 dan hattrick juara Super League, peluang Joey Pelupessy mendarat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada bursa transfer Januari 2026 sangat besar.

Lantas, berapa uang yang harus dikeluarkan Persib Bandung untuk mendatangkan gelandang 32 tahun itu pada Januari 2026? Mengutip dari transfermarkt, harga pasar Joey Pelupessy berada di angka 250 ribu euro atau sekira Rp4,8 miliar.

Persib Bandung bisa mengeluarkan biaya lebih murah karena kontrak Joey Pelupessy tersisa enam bulan lagi atau habis pada 30 Juni 2026. Terlebih, Joey Pelupessy memiliki track record didatangkan lebih rendah dari harga pasarannya.

Pada 2018, harga pasar Joey Pelupessy mencapai 1,5 juta euro. Namun, salah satu klub Liga 2 Inggris, Sheffield Wednesday hanya mengeluarkan 500 ribu euro atau setara Rp9,6 miliar untuk mendaratkan pemain berdarah Belanda-Indonesia tersebut dari klub Eredivisie Heracles Almelo.

 

Halaman:
1 2
      
