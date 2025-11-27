Bojan Hodak Konfirmasi Lepas Beberapa Pemain Persib Bandung, 2 Pemain asal Brasil?

BOJAN Hodak mencak-mencak setelah Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC di matchday kelima Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Bishan, Singapura, Rabu 26 November 2025 malam WIB. Ia mengatakan kelar pertandingan, ada beberapa pemain yang tidak akan memperkuat Persib Bandung lagi.

“Saya tidak senang dengan performa pemain yang masuk di babak kedua. Beberapa dari mereka (pemain Persib Bandung) kehilangan diri mereka sendiri,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers kelar laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung.

Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC. (Foto: Persib.co.id)

“Apakah ini yang terbaik? Beberapa dari mereka tidak akan bermain untuk klub ini lagi. Beberapa dari mereka tidak berada di level ini, ACL Two,” tegas pelatih asal Kroasia ini.

1. Lima Pemain Persib Bandung Masuk di Babak Kedua

Semalam, Bojan Hodak memasukkan lima pemain di babak kedua, yakni Ramon Tanque, Wiliam Marcilio, Federico Barba, Saddil Ramdani dan Luciano Guaycochea. Dari lima itu, dua pemain asal Brasil Ramon Tanque dan Wilian Marcilio jauh dari kata baik.

Ramon Tanque beberapa kali mendapatkan peluang, termasuk kesempatan melepaskan sundulan dari jarak dekat. Namun, beberapa peluang yang didapat tak ada satu pun yang dikonversi menjadi gol.

Begitu juga dengan Wiliam Marcilio. Eks pemain Arema FC ini sering memaksa melepaskan sepakan dari luar kotak penalti, tapi tak ada yang tepat sasaran.