Arne Slot Dipecat Liverpool Setelah Kalah 1-4 dari PSV Eindhoven di Liga Champions 2025-2026?

ARNE Slot dipecat Liverpool setelah kalah 1-4 dari PSV Eindhoven di Liga Champions 2025-2026? Liverpool hancur lebur di Liga Inggris dan Liga Champions 2025-2026. Di Liga Inggris, Liverpool mencatatkan enam menang dan enam kalah dari 12 pertandingan.

Parahnya, enam kekalahan itu diterima Liverpool dalam tujuh laga terkini! Hasil buruk juga dialami di Liga Champions. Dari lima pertandingan, Liverpool mencetak tiga menang dan dua kalah. Terbaru, The reds -julukan Liverpool- dihajar PSV Eindhoven 1-4 di matchday kelima Liga Champions 2025-2026, Kamis (27/11/2025) dini hari WIB.

1. Arne Slot Dipecat Liverpool Hari Ini?

Arne Slot segera dipecat Liverpool. (Foto: X/@TheHateCentral)

Mengutip dari media Inggris Hater Central, Liverpool akan memecat Arne Slot dalam beberapa jam ke depan. “Arne Slot diperkirakan segera dipecat Liverpool setelah kekalahan dari PSV,” tulis Hater Central di akun X mereka, @TheHateCentral.

Hasil yang diterima Liverpool musim ini jauh dari kata baik. Karena itu, tak heran jika manajemen Liverpool akan mendepak Arne Slot dalam waktu dekat.

2. Calon Pengganti Arne Slot di Liverpool

Mengutip dari Gazeta Express, ada beberapa pelatih yang mulai dikait-kaitkan dengan Liverpool. Sebut saja Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart), Michel (Girona), Roberto De Zerbi (Olympique Marseille), Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Steven Gerrard (tanpa klub) hingga CLBK dengan Jurgen Klopp.

Berdasarkan informasi dari Inkayla News, Jurgen Klopp membuka opsi kembali melatih. Bukan tak mungkin setelah beristirahat 1,5 tahun sebagai pelatih, Jurgen Klopp kembali bekerja sebagai pelatih Liverpool.

Jika kembali ke Liverpool, Jurgen Klopp harus beradaptasi lagi. Sebab, mayoritas pemain Liverpool musim ini merupakan personel baru.

Di bursa transfer musim panas 2025, Arne Slot belanja pemain superbanyak hingga menghabiskan ratusan juta poundsterling. Karena itu, menarik menanti keputusan apa yang diambil manajemen Liverpool.

Melihat kondisi sekarang, peluang Liverpool memecat Arne Slot sangat besar. Jika Arne Slot dipecat, apakah Jurgen Klopp akan kembali mengisi posisi pelatih Liverpool?