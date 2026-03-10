Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Galatasaray vs Liverpool di Liga Champions 2025-2026: Ujian Nyali The Reds di Neraka Istanbul

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |16:26 WIB
Prediksi Galatasaray vs Liverpool di Liga Champions 2025-2026: Ujian Nyali <i>The Reds</i> di Neraka Istanbul
Liverpool siap menghadapi Galatasaray di 16 besar Liga Champions 2025-2026. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
A
A
A

ISTANBUL – Kompetisi kasta tertinggi Eropa, Liga Champions 2025-2026, kembali memanas pekan ini. Sorotan tertuju pada laga leg pertama babak 16 besar yang mempertemukan raksasa Turki, Galatasaray, melawan wakil Inggris, Liverpool, di Rams Park pada Rabu 11 Maret 2026 pukul 00.45 WIB.

Duel ini menjadi panggung pembuktian bagi tim tamu yang dihantui catatan buruk setiap kali menginjakkan kaki di markas tim berjuluk Cimbom tersebut.

Pertandingan Liga Champions secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Galatasaray melaju ke babak 16 besar setelah melewati drama luar biasa di fase playoff melawan Juventus. Meski sempat kalah 3-2 melalui babak perpanjangan waktu pada 25 Februari lalu, skuad asuhan Okan Buruk tetap berhak lolos berkat keunggulan agregat 7-5.

Pada kompetisi domestik, Victor Osimhen dan kawan-kawan juga tengah di atas angin setelah membungkam Besiktas 1-0, yang mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen Liga Turki 2025-2026.

1. Angker bagi Tim Tamu

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi senjata mematikan bagi Galatasaray. Statistik mencatat Liverpool selalu pulang dengan tangan hampa dalam tiga kunjungan terakhir mereka ke Rams Park.

Wolves vs Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
Wolves vs Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

Tak hanya itu, Galatasaray punya rekor mentereng melawan klub Inggris, di mana mereka tidak terkalahkan dalam delapan dari sembilan laga kandang terakhir melawan tim asal Premier League. Ditambah kekuatan lini serang yang dipimpin Victor Osimhen menjadi ancaman nyata.

Striker asal Nigeria ini merupakan aktor protagonis saat Galatasaray menundukkan Liverpool 1-0 di fase grup pada September 2025 lalu. Pelatih Okan Buruk diprediksi akan kembali mengandalkan fisik dan kecepatan untuk mengacak-acak pertahanan The Reds yang dikawal Virgil van Dijk.

2. Liverpool Diterpa Badai Cedera

Di sisi lain, Liverpool asuhan Arne Slot datang dengan misi memutus tren negatif di laga tandang Eropa. Meski sempat tampil dominan di fase grup dengan mengoleksi 18 poin dan finis di peringkat ketiga, performa Liverpool di babak gugur belakangan ini cenderung tidak stabil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/261/3205902/real_madrid_vs_manchester_city-9BO5_large.jpg
Jadwal 16 Besar Liga Champions 2025-2026 Minggu Ini: Duel Panas Real Madrid vs Man City hingga Leverkusen vs Arsenal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/261/3205414/real_madrid_dihukum_oleh_uefa_gara_gara_aksi_seorang_suporternya_yang_menirukan_salam_nazi_jerman-Y2dK_large.jpg
Real Madrid Dihukum UEFA, Tribun Stadion Bernabeu Harus Ditutup Sebagian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/261/3204549/vinicius_junior-c6V9_large.jpg
Jose Mourinho Berubah Pandangan, Siap Depak Gianluca Prestianni dari Benfica Imbas Kasus Rasisme Vinicius Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/261/3204093/arsenal-vR2D_large.jpg
Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Arsenal Dapat Lawan Mudah, Real Madrid vs Manchester City!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/09/50/1684909/ibf-cabut-status-perbutan-juara-dunia-jelang-duel-jai-opetaia-vs-brandon-glanton-trc.webp
IBF Cabut Status Perbutan Juara Dunia Jelang Duel Jai Opetaia vs Brandon Glanton
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/10/pro_futsal_league.jpg
Sejarah Baru Futsal Indonesia: Pemenang PFL 2025/26 Akan Bertarung di Brasil
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement