Prediksi Galatasaray vs Liverpool di Liga Champions 2025-2026: Ujian Nyali The Reds di Neraka Istanbul

ISTANBUL – Kompetisi kasta tertinggi Eropa, Liga Champions 2025-2026, kembali memanas pekan ini. Sorotan tertuju pada laga leg pertama babak 16 besar yang mempertemukan raksasa Turki, Galatasaray, melawan wakil Inggris, Liverpool, di Rams Park pada Rabu 11 Maret 2026 pukul 00.45 WIB.

Duel ini menjadi panggung pembuktian bagi tim tamu yang dihantui catatan buruk setiap kali menginjakkan kaki di markas tim berjuluk Cimbom tersebut.

Galatasaray melaju ke babak 16 besar setelah melewati drama luar biasa di fase playoff melawan Juventus. Meski sempat kalah 3-2 melalui babak perpanjangan waktu pada 25 Februari lalu, skuad asuhan Okan Buruk tetap berhak lolos berkat keunggulan agregat 7-5.

Pada kompetisi domestik, Victor Osimhen dan kawan-kawan juga tengah di atas angin setelah membungkam Besiktas 1-0, yang mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen Liga Turki 2025-2026.

1. Angker bagi Tim Tamu

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi senjata mematikan bagi Galatasaray. Statistik mencatat Liverpool selalu pulang dengan tangan hampa dalam tiga kunjungan terakhir mereka ke Rams Park.

Wolves vs Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

Tak hanya itu, Galatasaray punya rekor mentereng melawan klub Inggris, di mana mereka tidak terkalahkan dalam delapan dari sembilan laga kandang terakhir melawan tim asal Premier League. Ditambah kekuatan lini serang yang dipimpin Victor Osimhen menjadi ancaman nyata.

Striker asal Nigeria ini merupakan aktor protagonis saat Galatasaray menundukkan Liverpool 1-0 di fase grup pada September 2025 lalu. Pelatih Okan Buruk diprediksi akan kembali mengandalkan fisik dan kecepatan untuk mengacak-acak pertahanan The Reds yang dikawal Virgil van Dijk.

2. Liverpool Diterpa Badai Cedera

Di sisi lain, Liverpool asuhan Arne Slot datang dengan misi memutus tren negatif di laga tandang Eropa. Meski sempat tampil dominan di fase grup dengan mengoleksi 18 poin dan finis di peringkat ketiga, performa Liverpool di babak gugur belakangan ini cenderung tidak stabil.