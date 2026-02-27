Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Arsenal Dapat Lawan Mudah, Real Madrid vs Manchester City!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |18:44 WIB
Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Arsenal Dapat Lawan Mudah, Real Madrid vs Manchester City!
Arsenal jumpa Bayer Leverkusen di 16 besar Liga Champions 2025-2026. (Foto: Arsenal)
A
A
A

NYON – Hasil drawing 16 besar Liga Champions 2025-2026 telah diketahui. Dalam undian yang digelar di markas UEFA, Nyon, Swiss pada Jumat (27/2/2026) malam WIB tersebut, setidaknya sejumlah laga bertajuk big match tercipta, seperti Real Madrid vs Manchester City, Paris Saint-Germain (PSG) vs Chelsea, hingga Bayer Leverkusen vs Arsenal.

Setelah melewati babak play-off yang penuh drama, termasuk kejutan besar dari Bodo/Glimt yang menyingkirkan Inter Milan, peta persaingan menuju final di Puskas Arena, Budapest, kini telah terpetakan. Namun, hasil undian ini menghadirkan nasib yang kontras bagi tim-tim unggulan, terutama terkait pembagian bagan pertandingan.

1. Laga Bertajuk Big Match

Sorotan utama jatuh pada Manchester City yang harus menghadapi kenyataan pahit di babak 16 besar. Meski berstatus tim unggulan, skuat asuhan Josep Guardiola dipastikan akan bertemu dengan sang raja Eropa, Real Madrid.

Beban berat tidak hanya milik City. Chelsea, yang kini memulai era baru di bawah asuhan Liam Rosenior, dijadwalkan melakoni laga ulangan final Piala Dunia Antarklub melawan Paris Saint-Germain (PSG). Sementara itu, Newcastle United yang melaju ke 16 besar setelah menang agregat telak 9-3 atas Qarabag, harus bersiap melakukan perjalanan sulit ke Camp Nou untuk menghadapi Barcelona.

Vinicius Jr merayakan gol yang dicetkanya di laga Benfica vs Real Madrid (Foto: Real Madrid)
Vinicius Jr merayakan gol yang dicetkanya di laga Benfica vs Real Madrid (Foto: Real Madrid)

Ketiga tim Inggris ini berada di sisi bagan yang sama bersama Liverpool dan Bayern Munich, yang disebut-sebut sebagai jalur maut karena menumpuknya tim-tim raksasa.

2. Jalan Lapang Arsenal Menuju Budapest

Berbanding terbalik dengan rival-rival domestiknya, Arsenal justru mendapatkan jalur yang dinilai jauh lebih menguntungkan. Sebagai tim dengan peringkat pertama di Opta Power Rankings (100/100) dan rekor sempurna delapan kemenangan di fase liga, The Gunners akan ditantang oleh Bayer Leverkusen di babak 16 besar.

 

Halaman:
1 2
      
