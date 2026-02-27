Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live Malam Ini! Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Real Madrid Jumpa Manchester City?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |08:11 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Real Madrid Jumpa Manchester City?
Simak jadwal drawing 16 besar Liga Champions 2025-2026 malam ini (Foto: UEFA)
NYON – Live malam ini! Jadwal drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026 sudah diketahui. Ada sejumlah laga seru yang berpotensi tercipta, termasuk Real Madrid melawan Manchester City.

Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026 rampung digelar pada Kamis 26 Februari pagi WIB. Delapan tim merebut tiket usai berjuang dalam dua leg yang menegangkan.

1. Lolos Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026

Vinicius Jr merayakan gol yang dicetkanya di laga Benfica vs Real Madrid (Foto: Real Madrid)

Delapan kesebelasan itu adalah Paris Saint-Germain (PSG), Galatasaray, Real Madrid, Atalanta, Newcastle United, Atletico Madrid, FK Bodo/Glimt, dan Bayer Leverkusen. Mereka akan bertemu delapan tim yang lebih dulu lolos via delapan besar klasemen fase liga.

Ada pun, delapan tim tersebut adalah Barcelona, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester City, Sporting Lisbon, Arsenal, dan Bayern Munich. Mereka tak perlu bersusah payah tampil di babak playoff.

2. Pairing

Sejumlah laga akbar berpotensi tercipta karena UEFA memberlakukan pairing sesuai bagan saat fase knockout. PSG misalnya, akan menghadapi salah satu dari Barcelona atau Chelsea!

Lalu, Madrid akan diundi melawan salah satu antara Sporting atau Man City. Hal ini tentu akan menambah keseruan dan ketegangan saat undian.

 

