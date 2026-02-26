Persib Bandung Tanpa Bojan Hodak dan Thom Haye saat Jamu Madura United di GBLA

BANDUNG - Persib Bandung dipastikan belum bisa menurunkan gelandang andalannya, Thom Haye, saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 Super League 2025-2026. Asisten pelatih Pangeran Biru, Igor Tolic, mengonfirmasi bahwa pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut masih harus menepi dalam laga krusial yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam ini.

Sesuai jadwal, Persib Bandung akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) pukul 20.30 WIB. Sayangnya dalam laga tersebut, tim berjuluk Pangeran Biru itu tidak akan didampingi oleh pelatih Bojan Hodak akibat akumulasi kartu.

Selain itu, Persib Bandung juga belum bisa diperkuat Thom Haye karena masih berkutat dengan urusan keluarga. Tolic menilai kalau eks pemain Almere City itu baru akan siap tampil saat Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di pekan berikutnya.

1. Prediksi Kembalinya sang Maestro

“Untuk pertandingan ini sepertinya belum (bisa bermain), tetapi untuk laga berikutnya saya pikir dia akan siap. Pertandingan selanjutnya setelah ini adalah melawan Persebaya, saya rasa dia akan siap untuk laga itu,” ucap Tolic dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Kamis (26/2/2026).

Thom Haye

Dengan begitu, Thom Haye absen dua kali beruntun membela Persib Bandung. Sebelumnya, gelandang 31 tahun itu juga harus absen dalam pertandingan melawan Persita Tangerang pada Minggu 22 Februari 2026 lalu.

Bicara mengenai Madura United, Tolic mengungkapkan telah memantau gaya permainan lawan yang dianggap memiliki kekuatan dalam hal transisi. Namun begitu, dia menegaskan Persib Bandung siap tempur untuk meraih poin penuh dalam pertandingan tersebut.