HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Kebahagiaan Dion Markx: Momen Membanggakan Lakoni Laga Perdana untuk Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |00:01 WIB
Kisah Kebahagiaan Dion Markx: Momen Membanggakan Lakoni Laga Perdana untuk Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Dion Markx. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Dion Markx, tidak dapat menyembunyikan rasa sukacitanya setelah resmi mencatatkan penampilan perdana bersama Maung Bandung. Pemain yang menyandang label Timnas Indonesia tersebut menyebut pertandingan pertamanya di kasta tertinggi sepak bola Tanah Air itu sebagai sebuah momen yang sangat emosional dan membanggakan.

1. Eksperimen Bojan Hodak

Dion melakoni debutnya bersama skuad Pangeran Biru saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu 22 Februari 2026 lalu. Momen tersebut berakhir manis lantaran timnya sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0.

Dalam laga tersebut, pelatih Bojan Hodak baru memasukkan pemain berusia 20 tahun itu pada menit ke-87 untuk menggantikan Berguinho.

“Menjalani debut dan mengamankan tiga poin — sebuah momen yang membanggakan,” tulis Dion dalam akun Instagram pribadinya @dion.markx, dikutip Kamis (26/2/2026).

Dion Markx. (Foto: Instagram/dion.markx)
Dion Markx. (Foto: Instagram/dion.markx)

Menariknya, Dion langsung menjadi bahan eksperimen taktik oleh Hodak. Meskipun posisi aslinya adalah bek tengah, mantan pemain NEC Nijmegen U-21 tersebut justru dipercaya mengawal sektor bek sayap kanan di sisa waktu pertandingan.

 

Telusuri berita bola lainnya
