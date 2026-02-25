Andritany Ardhiyasa Akui 2 Gol Malut United ke Gawang Persija Jakarta karena Kesalahannya

KIPER Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, menunjukkan sikap gentleman seusai kemenangan 3-2 atas Malut United dalam lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026. Andritany Ardhiyasa mengakui dua gol yang bersarang ke gawangnya terjadi akibat kesalahannya.

Persija Jakarta meraih kemenangan penting melawan Malut United dengan skor 3-2 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Ternate pada Selasa 24 Februari 2026 malam WIB. Meski sukses membawa pulang poin penuh, performa Andritany Ardhiyasa menjadi sorotan.

Andritany Ardhiyasa kembali jadi kiper andalan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@andritany)

Kiper 34 tahun itu dinilai kurang sigap dalam mengantisipasi dua gol tuan rumah yang dicetak Ciro Alves (77’), dan David da Silva (82’). Sebab, dalam proses terciptanya dua gol para eks pemain Persib Bandung tersebut, eks kiper Timnas Indonesia itu seolah tak berkutik.

1. Andritany Ardhiyasa Ogah Cari Alasan

Alih-alih mencari alasan, Andritany Ardhiyasa justru mengakui dua gol Malut United tercipta akibat kesalahannya. Eks kiper Sriwjaya FC itu bertanggung jawab penuh atas dua gol tersebut.

“Ini bukan yang pertama saya turun, di pertandingan sebelumnya saya juga main. Dua gol itu ya wajar. Kenapa? Karena sepa bola itu bermain dengan tim dan dua gol itu ada salah saya, salah saya juga,” kata Andritany Ardhiyasa dalam konferensi pers pascalaga.

“Karena sebagai seorang kiper mungkin pelatih-pelatih akan bisa menganalisa apakah saya bisa keluar di dua gol itu untuk memotong bola atau tidak,” sambung kiper berbadan besar ini.